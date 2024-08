El debut de Tamara Falcó en el jurado "Got Talent" ya tiene fecha de estreno

Telecinco arranca septiembre con fuerza, y lo hace apostando por una de sus joyas televisivas más populares: "Got Talent España". La décima temporada del exitoso programa de talentos, conducido por Santi Millán, llegará a las pantallas el sábado 7 de septiembre a las 22:00h. Esta nueva entrega no solo promete emociones, sino también una novedad que dará mucho que hablar: la incorporación de Tamara Falcó al jurado, quien se une a los veteranos Florentino Fernández, Paula Echevarría y Risto Mejide.

El estreno de "Got Talent" será el broche final de una semana intensa para Telecinco, que comenzará el lunes 2 de septiembre con el regreso de "Entrevías" y continuará el martes con el cierre de temporada de "First Dates Hotel". Además, el jueves será el esperado regreso de "Gran Hermano", con Carlos Latre en su programa previo, "Babylon Show". Finalmente, el domingo 8 de septiembre, Ion Aramendi tomará el relevo con el debate del reality.

El regreso de "Got Talent" al prime time del sábado no solo llena el hueco dejado por el fallido "Dinastías" de Joaquín Prat, sino que también competirá con el cine de La 1 y Cuatro, y la habitual emisión de "laSexta Xplica!". A la espera de conocer qué tiene Antena 3 bajo la manga para esa noche, la competencia será feroz, y el nuevo jurado de "Got Talent" tendrá que poner toda la carne en el asador.

Con la llegada de Tamara Falcó al jurado, la décima edición de "Got Talent" se prepara para descubrir al sucesor del grupo de baile Lil-Kids, ganador de la temporada anterior. Entre las novedades de este año destaca el pase platino, una opción que envía directamente al final al concursante que logre impresionar a los jueces. Sin duda, una temporada que promete ser tan icónica como emocionante.