Demandan a Netflix por "El juego del calamar": ¿un plagio?

Soham Shah, un cineasta indio acusa a la plataforma Netflix de copiar una película suya del año 2009 para elaborar el gran éxito de "El juego del calamar". La demanda se encuentra recogida en un tribunal federal de Nueva York desde el viernes 13 de septiembre.

Según Shah el programa es una “copia flagrante” de su película en hindi "Luck". La película cuenta la historia de un “grupo de personas desesperadas y endeudadas que son inducidas a participar en una serie de juegos competitivos para ganar grandes sumas de dinero”, quienes luego descubren que perder los concursos significa la muerte. “La trama principal, los personajes, los temas, el estado de ánimo, el entorno y la secuencia de eventos de 'Squid Game' son sorprendentemente similares a los de 'Luck', desafiando cualquier posibilidad de que tales similitudes puedan ser una coincidencia”, dijo Shah en la demanda.

El Juego del Calamar hizo historia en 2022 como el primer drama en lengua extranjera en ganar los máximos honores en los Premios Emmy. La serie fue el mayor lanzamiento de Netflix hasta la fecha: su producción costó 21 millones de dólares y los espectadores vieron 1.650 millones de horas del programa en solo cuatro semanas. Siguió siendo uno de los programas más destacados del servicio durante meses y Netflix anunció en julio que la segunda temporada se lanzará el 26 de diciembre, y que la tercera y última temporada llegará en 2025.

Netflix no ha tardado en contestar a través de un comunicado: “Esta afirmación no tiene fundamento. 'El Juego del Calamar' fue creado y escrito por Hwang Dong-hyuk y tenemos la intención de defender este asunto enérgicamente”. No es la primera vez que Netflix enfrenta reclamos por derechos de autor sobre algunos de sus contenidos más populares. En agosto de 2023, la compañía con sede en Los Gatos, California, resolvió una demanda por infracción de derechos de autor presentada por un escritor que afirmaba que elementos clave de su guión anterior llamado "Totem" se usaron sin su permiso en "Stranger Things" (2016 al presente).

Shah dijo que Netflix sigue infringiendo sus derechos de autor sobre "Luck" con obras derivadas de "El juego del calamar", entre ellas un concurso de telerrealidad y una experiencia inmersiva que se lanzará en la ciudad de Nueva York en octubre. Dijo que el programa aumentó el valor de mercado de Netflix en más de 900 millones de dólares.