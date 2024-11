El día que Patricia Conde deseó desaparecer en directo

Patricia Conde, conocida por su papel al frente de “Sé lo que hicisteis”, compartió uno de los momentos más embarazosos de su carrera durante su visita al programa “Martínez y Hermanos” de Dani Martínez en Cuatro. La vallisoletana recordó un sketch en directo con Mario Casas en el que, tras una aparatosa caída, terminó exponiendo su ropa interior frente a las cámaras. “Me caí, me senté y pregunté a los cámaras: ‘¿Se me vio?’ Y me dijeron: ‘Todo’”, relató Conde entre risas.

El incidente ocurrió en 2009, cuando el programa de laSexta estaba en pleno auge. Patricia vestía un corto vestido que, combinado con un culotte rojo con lunares blancos y un lazo negro que ella misma describió como “las bragas de Minnie Mouse”, quedó completamente al descubierto durante la caída. El momento no tardó en hacerse viral, acumulando millones de reproducciones en el canal de YouTube de la cadena. “No sé cuántas visitas tenía, pero era una barbaridad. ¡Y todo por unas bragas!”, comentó con humor.

A pesar de su actitud relajada frente a las cámaras, la experiencia marcó a Conde de forma personal. La presentadora confesó que le resultaba muy difícil volver a trabajar con Mario Casas tras ese momento, aunque el actor siempre se mostró comprensivo. “Tuvimos que grabar más sketches juntos y yo no podía ni mirarlo a la cara”, admitió, añadiendo que, al coincidir nuevamente años después,Casas la saludó entre risas, recordándole aquel incidente que se ha convertido en una anécdota de culto televisivo.

El momento también llevó a Patricia a intentar darle la vuelta a la situación. Pidió a los productores de “Sé lo que hicisteis” iniciar el programa siguiente luciendo ropa interior como una forma de tomar el control de la narrativa. Sin embargo, la presentadora admite que la experiencia la dejó marcada y que, hasta el día de hoy, ese episodio sigue siendo un tema recurrente entre quienes recuerdan el icónico programa.

En su participación en “Martínez y Hermanos”, Conde compartió más anécdotas de su trayectoria, como la vez que rechazó una invitación a una fiesta privada con Lenny Kravitz tras entrevistarlo. Por lealtad a su equipo y su entonces pareja, decidió no asistir, aunque pronto se arrepintió. “Pensé: ‘Seguramente este novio que tengo me ponga a mí los cuernos y yo aquí perdiéndome esta oportunidad’”, confesó entre risas.

Carlos Sobera, también invitado al programa, aprovechó para contar su experiencia con Catherine Deneuve, quien lo insultó tras tropezar con él en un plató, llamándole toda clase de improperios. Entre recuerdos incómodos y momentos para el olvido, el programa ofreció una divertida mirada a las vivencias más inesperadas de sus protagonistas en el mundo del espectáculo.