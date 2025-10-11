Dónde ver España vs Georgia hoy: canal, horario y plataformas de streaming

La Selección Española regresa este sábado 11 de octubre a la competición oficial con un nuevo compromiso de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se mide a Georgia en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche (Alicante), en un encuentro que puede resultar determinante para asegurar su presencia en la cita mundialista.

España llega al encuentro con la obligación de sumar tres puntos para consolidar su posición de liderazgo en el Grupo E, donde comparte cartel con Georgia, Turquía y Bulgaria. La selección georgiana, liderada por el atacante del Nápoles Khvicha Kvaratskhelia, ya demostró en el encuentro de ida ser un rival incómodo, pese a la superioridad técnica del combinado español.

El España–Georgia comenzará a las 20:45 horas (hora peninsular española) y se podrá seguir en directo y en abierto por La 1 de TVE. Quienes no puedan verlo por televisión podrán seguir el España–Georgia en directo online a través de RTVE Play, donde la emisión estará disponible sin coste y en alta definición. También se podrá consultar el minuto a minuto, las estadísticas en tiempo real y las reacciones posteriores en la web de RTVE.es y en los principales diarios deportivos.

La retransmisión contará con una amplia previa y el análisis posterior en los espacios informativos deportivos de la cadena pública, que ofrecerán las declaraciones de los protagonistas y el resumen del encuentro al término del partido.