Hispanidad
RTVE ofrece una programación especial por el 12 de octubre con el desfile militar y los actos presididos por los Reyes
La radiotelevisión pública retransmitirá en directo el Día de la Fiesta Nacional, con el tradicional desfile militar en Madrid como acto central, presidido por los Reyes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. La 1, el Canal 24 horas y Radio 5 ofrecerán una amplia cobertura desde primera hora, que incluirá conexiones en directo, entrevistas y una edición especial de ‘Audiencia abierta’
RTVE se volcará este domingo, 12 de octubre, con la celebración del Día de la Fiesta Nacional, que contará con una programación especial en televisión, radio y plataformas digitales para seguir en directo el tradicional desfile militar y los actos oficiales presididos por Sus Majestades los Reyes, acompañados por la princesa de Asturias y la infanta Sofía.
El acto central tendrá lugar en Madrid, con el desfile aéreo y terrestre en el que participarán cerca de 3.900 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones. Desde primera hora de la mañana, los medios públicos ofrecerán conexiones y retransmisiones especiales para cubrir todos los detalles de la jornada.
A partir de las 08:00 horas, La 1 y el Canal 24 horas comenzarán a informar sobre los preparativos del día. El programa especial del 12 de octubre arrancará a las 09:00, con múltiples puntos de directo en Madrid y Zaragoza. Desde la plaza de Neptuno, estarán Xabier Fortes, Yolanda Ferrer y Alejandro Riego, junto al capitán Manuel Cuenca, mientras que desde Torrespaña participarán Marc Sala y Lourdes Maldonado, acompañados por el coronel Miguel Alejandre, miembro de la organización del desfile, y el divulgador Sergio Hidalgo.
El desfile militar podrá seguirse íntegramente a partir de las 10:45 horas, y tras su finalización, La 1 y el Canal 24 horas emitirán una edición especial de ‘Audiencia abierta’ en directo. Además, el Telediario 1 ofrecerá una edición especial desde las inmediaciones del Palacio Real, donde los Reyes presidirán la tradicional recepción institucional del 12 de octubre.
En Radio Nacional, Radio 5 realizará una retransmisión especial a partir de las 10:50 horas, conducida por Carlos Navarro, acompañado en el estudio por un experto en protocolo. Desde el centro de Madrid, Mar Lupión y Lucía Yeste, especialistas en Defensa y Casa Real, analizarán los pormenores del desfile junto a un representante de las Fuerzas Armadas.
La cobertura también se extenderá al entorno digital. RTVE Play y las redes sociales de RTVE Noticias ofrecerán la retransmisión en directo en YouTube, X, Facebook, TikTok e Instagram, además de un canal con intérprete en lengua de signos. Los usuarios podrán seguir la narración minuto a minuto y acceder a reportajes, vídeos y discursos desde el portal de RTVE.es y la aplicación RNE Audio.
✕
Accede a tu cuenta para comentar