El emotivo mensaje de Adara a Asraf en 'Supervivientes 2023':

Si hay una pareja que ha destacado en ‘Supervivientes 2023’ ha sido la formada por Adara Molinero y Asraf Beno. La modelo y el míster comenzaron el reality de Mediaset congeniando a la perfección. Tanto es así que la propia Molinero no dudaba en luchar contra el resto de sus compañeros por defender lo que para ella estaba siendo un trato injusto hacia su compañero de concurso.

A medida que iba pasando el tiempo, esta amistad parecía forjarse más aún pero tras ganar la prueba de líder Beno, la madrileña estalló cansada de las contestaciones que este le daba, supuestamente, delante y detrás de cámara provocando así la ruptura de una bonita amistad. A poco menos de dos semanas para que el concurso de Telecinco diga adiós a esta última edición, los concursantes, que ya se encuentran en Madrid, estuvieron recordando su paso por estos casi cuatro meses en las islas hondureñas haciendo un balance de lo bueno.

‘’Es una aventura que llevaba muchísimo tiempo para vivirla. Creo que es algo que debería vivir todo el mundo, aprendes a conocerte a ti mismo y te ves en estados que no te ves normalmente. Es una lección de vida y te ayuda a valorar todo lo que tienes en tu vida. Creo que esto debería vivirlo toda la gente’’, comenzaba a decir el novio de Isa Pantoja. "Quieras o no, aunque hayamos tenido problemas, yo las semanas que pasé contigo, sabes que congeniamos montón, hemos charlado montón y nos conocemos perfectamente. Yo soy una persona a la que le cuesta abrirse y expresar sus sentimientos en un principio, pero bueno contigo conseguí conectar y que me conozcan más así que gracias’’, continuaba diciendo Asraf conteniendo la emoción.

Por su parte, Adara que miraba a su compañero con alegría no dudó en levantarse para darle un abrazo además de corresponderle con otras palabras emotivas. ‘’Bueno, gracias a ti también porque yo me he llevado momentos increíbles contigo y tú también me escuchaste y me apoyaste’’, le decía la modelo a su compañero para de nuevo, levantarse y darle otro abrazo.