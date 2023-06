"Elvis Presley era un pedófilo atormentado, por eso se suicidó"

Con Elvis Presley comenzó todo. El rey del rock provocó el inicio del fenómeno fan, chicas enloquecidas que darían la vida por conseguir poder tocar a su ídolo. Y Presley se aprovechó de ello,. Hasta el punto que fue su perdición. Su obsesión por las adolescentes, le llevaron a quitarse la vida con tan solo 42 años. Estaba atormentado, no podía dejar de pensar en otra cosa, pero sabía que no estaba haciendo lo correcto y decidió acabar con todo con un cóctel de drogas mortal.

Así lo afirma su hermanastro David Stanley "Elvis' Women" un nuevo documental de Amazon sobre el cantante de Misisipi, en el que queda al descubierto su obsesión con las menores de edad. "Estaba tan atormentado por su sentimiento de culpa que simplemente no pudo continuar", afirma su hermanastro.

Elvis Aaron Presley​ nació el 8 de enero de 1935 y murió en Memphis el 16 de agosto de 1977. Comenzó su carrera a los 19 años, con un estilo nuevo, alegre, rápido, pegadizo y muy bailable. Su primer trabajo "Heartbreak Hotel" le catapultó al número 1 y se convirtió en el rey del rock and roll gracias a su carácter desinhibido. Tras dos años haciendo el servicio militar, retomó su carrera y alcanzó la cima de su éxito en 1973, cuando protagonizó el primer concierto televisado, de ámbito mundial vía satélite, "Aloha from Hawaii", visto por casi mil quinientos millones de personas.

Elvis se convirtió en un icono rápidamente. Según explica su hermanastro, su pasión por las mujeres era tan grande, que no podía reprimirse. El problema es que estaba obsesionado con las adolescentes, algo que le apasionaba y le torturaba al mismo tiempo. De hecho, así fue como conoció a Priscilla. El cantante tenía 24 y la que sería su mujer apenas 14. Se conocieron por en 1959 pero no se casaron hasta 1967 en una ceremonia en Las Vegas que duró apenas ocho minutos. El matrimonio duró hasta hasta 1973.

Pero Priscilla no fue la única.

FILE -Elvis Presley y su esposa Priscilla, posando con Lisa Marie. Ap larazon AP

Las tres entregas del documental dibujan a Elvis como un depredador insaciable. Según refleja el trabajo, el cantante era consciente de que lo que estaba haciendo no era lo correcto y tenía una frase que no paraba de repetir: "¡Catorce te darán 20!". De esta manera decía que si las autoridades descubrían que había tenido relaciones sexuales con una niña de 14 años, se enfrentaba a una pena de 20 años de cárcel.

Pero esa amenaza no sirvió para detenerle. Según Stanley, que formó parte de su grupo de confianza en la década de los 70, estaba obsesionado, no podía parar. Pero también le atormentaba el sentimiento de culpa y tenía miedo que su perversión acabara reflejada en un libro y que saliera a la luz pública. "Simplemente no quiso continuar", recuerda su hermano al hablar de su muerte. Stanley estaba en Graceland el día que Elvis murió con solo 42 años. Una fuerte dosis de fármacos le provocó un ataque al corazón.

Mansión de Elvis Presley Getty Images

Stanley confiesa en el documental que la predilección de Elvis por "las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me enfermaba. "Le dije que era un milagro que no lo arrestaran. Se salió con la suya en cosas que la mayoría de la gente no podría, debido a su dinero, fortuna, fama y poder, carisma y magnetismo. Elvis podría convencerte de cualquier cosa".

Además, el hermanastro está convencido de que la muerte de Elvis no fue una cosa improvisada sino que había un plan: "Premeditó tomar los medicamentos que lo mataron. Amor, dolor, dolor, exposición, simplemente no pudo soportarlo más", afirma.

Elvis Presley AP

El documental, que amenaza con acabar con la leyenda de Elvis, también cuenta con testimonios de mujeres que fueron víctimas de los abusos del cantante de Misisipi cuando eran tan solo unas niñas. Una de ellas, Jackie Rowland, habla ante la cámara de su desconcertante experiencia. "Tenía 13 años cuando mi madre se dio cuenta de que estaba enamorada del cantante e hice un pacto con ella. Si bajaba de peso, me llevaría a verle en un concierto". "Perdí más de 36 kilos en un año y mi madre escribió a Elvis para explicarle el efecto que había tenido en mi vida". Poco después, el cantante invitaría a Jackie para poder conocerla. En el encuentro, Elvis se acercó a Jackie y comenzó a morderle la oreja y a lamerle el cuello. Esa fue su particular forma de darle la bienvenida.