"First Dates" se queda en Telecinco: el parche que ha acabado siendo plan

Mediaset ha tomado una decisión que confirma lo que muchos sospechaban: "First Dates" seguirá ocupando el access prime time de Telecinco más allá del verano. Lo que parecía un movimiento provisional para parchear el hundimiento de audiencias en la principal cadena del grupo, se ha convertido en una solución rentable que nadie en Fuencarral quiere tocar.

El dating show presentado por Carlos Sobera aterrizó en Telecinco a mediados de julio como una estrategia de urgencia. El canal atravesaba su peor momento histórico y necesitaba una cara conocida, una fórmula reconocible y, sobre todo, datos fiables. Y "First Dates" los ha dado. En lugar de volver a Cuatro, como se había barajado inicialmente con la llegada de septiembre, el programa seguirá en Telecinco, al menos por ahora.

Durante los primeros cinco días del mes, el programa ha mantenido su hueco a las 22:00 horas y lo volverá a hacer el lunes 8 de septiembre, justo antes del estreno de "El precio de...", el nuevo formato de Santi Acosta. La cadena confía en "First Dates" como telonero sólido para frenar el impacto de "El Hormiguero" y "La Revuelta", que vuelven a competir con fuerza en esa franja.

Mediaset había barajado otras opciones: desde el regreso inmediato del programa a Cuatro, hasta rellenar su espacio con boletines breves de "Supervivientes All Stars". Pero ninguna propuesta ofrecía tantas garantías como seguir apostando por el dating show. La continuidad, en este caso, ha vencido al riesgo.

Mientras tanto, Cuatro se queda con reposiciones de "Viajeros Cuatro", que no han logrado enganchar a la audiencia y que solo refuerzan la decisión de Mediaset de mantener "First Dates" donde mejor funciona. En esta guerra por el prime time, los experimentos han quedado descartados.

¿Hasta cuándo durará esta fórmula? Por ahora, no hay una fecha de regreso oficial para "First Dates" en Cuatro, y Mediaset no ha querido cerrar ninguna puerta. Pero la realidad es que, en un panorama tan volátil como el actual, cuando algo funciona, se exprime. Y Sobera sigue funcionando.