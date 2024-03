Francia impone a Google una multa de 250 millones

La Autoridad de Competencia de Francia, según una información publicada hoy por el propio organismo, multa a las empresas Alphabet Inc, Google LLC, Google Ireland Ltd y Google France (en adelante «Google») con 250 millones de euros por no haber respetado determinados compromisos obligatorios mediante la decisión 22-D-13 del 21 de junio de 2022. Entre las acusaciones «haber incumplido su compromiso de cooperación con el agente», esto es los medios franceses y por no haber respetado cuatro de sus siete acuerdos firmados ese año que han desembocado en el uso de contenidos de dicho smedios para entrenar su modelo de Inteligencia Artificial mediante el chatbot Bard (ahora Gemini)

Esta es la cuarta vez en cuatro años que la Autoridad de la Competencia (ADLC) lusa tiene que multar a Google por infringir derechos de autor. Los problemas comenzaron con la ley francesa de julio de 2019, «sobre derechos afines «que transpone la directiva europea sobre derechos de autor y derechos afines de 17 de abril de 2019 con el objetivo de establecer las condiciones para una negociación equilibrada entre editoriales, agencias de prensa y plataformas digitales». El objetivo principal era diseñar un escenario para favorecer a la prensa en el reparto de las ganancias por sus contenidos, «y responder a los profundos cambios que el sector de la prensa viene experimentando desde hace varios años, en particular el aumento de las audiencias digitales, corolario de la reducción de la distribución ‘en papel’, y captura de una parte importante del valor publicitario por parte de las grandes plataformas digitales». Ya en abril de 2020 se adoptaron medidas de emergencia en forma de medidas cautelares (decisión 20-MC-01 del 9 de abril de 2020), y entonces la Autoridad constató que no habían sido respetadas y sancionó a Google con 500 millones de euros y le ordenó cumplir, bajo pena, las medidas cautelares inicialmente dictadas (decisión 21-D-17 de 12 de julio de 2021). Entonces, tras la comunicación de esta evaluación, Google propuso una primera serie de compromisos en diciembre de 2021, que fueron sometidos a una prueba de mercado . Al final de una sesión en abril de 2022 ante el colegio, Google transmitió sucesivamente 4 nuevas versiones de estos compromisos, así como una propuesta final el 9 de mayo de 2022, para responder tanto a las preocupaciones expresadas en el marco del mercado de prueba como a los del colegio. Las preocupaciones fueron entonces «creíbles y verificables», se aceptaron y se dio un plazo de aplicación de 5 años. Para la vigilancia de su cumplimiento la ADLC designó a la empresa Accuracy «como agente encargado de seguir y controlar la implementación de los compromisos asumidos por Google». Sin embargo, en la decisión adoptada este martes, la Autoridad sanciona al gigante «por haber incumplido su compromiso de cooperación con el agente y por no haber respetado cuatro de sus siete compromisos». Según la información acusan a Google de no cumpliar los números 1 y 4: «Llevar a cabo negociaciones de buena fe, sobre la base de criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios en un plazo de tres meses»; el número 2: «Transmitir a los editores o agencias de prensa la información necesaria para la evaluación transparente de su remuneración en virtud de derechos afines» y el compromiso número 6: «Tomar las medidas necesarias para que las negociaciones no afecten a otras relaciones económicas existentes entre Google y los editores o agencias de prensa». La autoridad explica que en lo que respecta al servicio de inteligencia artificial «Bard» lanzado por Google en julio de 2023, «había utilizado contenidos de editores y agencias de prensa para entrenar su modelo fundador, sin notificarlo a ellos ni a la Autoridad». Además, «al no ofrecer una solución técnica que permitiera a los editores y agencias de prensa oponerse a la utilización de sus contenidos por parte de Bard», obstaculiza «la capacidad de los editores y agencias de prensa para negociar una remuneración».

Google ha contestado y tildado la multa de «desproporcionada» y acusa a la Autoridad de no tener «en cuenta los esfuerzos» desplegados. «Somos la primera y única plataforma que ha firmado acuerdos con 280 periódicos franceses» y asegura que paga «decenas de millones de euros cada año».