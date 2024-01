Iker Jiménez comparte su opinión sobre los avistamientos de OVNIs tras visitar el Área 51: “Cada vez es más inquietante y las dudas son mayores”

El presentador de televisión y experto en fenómenos paranormales, Iker Jiménez, ha compartido sus impresiones tras visitar el Área 51 en Nevada, Estados Unidos. Acompañado de su esposa y compañera, Carmen Porter, y su hija, Jiménez se sumergió en la misteriosa atmósfera del lugar, donde se rumorea que se llevan a cabo investigaciones secretas sobre vida extraterrestre.

Jiménez, conocido por su enfoque crítico y cauteloso en la investigación paranormal, expresó sus dudas sobre la naturaleza de los objetos voladores no identificados: "Después de 30 años informando, de 40 años de pasión por estos temas, tengo más dudas que al principio"

El presentador compartió sus reflexiones sobre los avistamientos de OVNIs y la posibilidad de que la tecnología pueda explicar algunos de estos eventos previamente atribuidos a naves extraterrestres: "No sabemos si esos objetos llegaron a las bases americanas españolas, pero, de haber sido así, tenemos que admitir que algunos de los casos quizás clásicos que nos enamoraron y condicionaron nuestra vida, la mía la primera,pudieron ser objetos humanos y no tripulados por extraterrestres", explicaba.

Pese a las dudas generadas, el presentador no descarta que algunos de los fenómenos extraterrestres recogidos a lo largo de la historia puedan ser reales: "Sé que las personas ven cosas, tienen experiencias... Curiosamente, los casos de estos artilugios puede que tengan una base, en algunos casos, tecnológica secreta que no lo queríamos creer, hay que ser honestos y tiene pinta de que en algunos casos podría ser. Ahora, ¿todos? Posiblemente no.Cada vez es más inquietante y las dudas son mayores", concluía.