Javier, en "Y ahora sonsoles": “No dejaré herencia, quiero hijos preparados, no ricos”

Este miércoles, el programa "Y ahora Sonsoles" acogió la entrevista de Javier, un empresario millonario con una visión muy particular sobre la herencia y la educación de sus hijos. Propietario de un bufete de abogados que genera más de un millón de euros al mes, Javier explicó su decisión de no legar su fortuna a sus descendientes, defendiendo que el esfuerzo personal es la clave del éxito y el desarrollo individual.

"Lo bonito de ganar dinero es el esfuerzo", señaló el empresario, que creció en una familia humilde dedicada a la ganadería. Durante la conversación, recordó cómo la crisis económica de 2008 transformó su perspectiva, tras perderlo todo y empezar de nuevo. Desde entonces, decidió que su legado para sus hijos no sería económico, sino una enseñanza de independencia: "No me gustaría que fueran 'hijos de', esperando una herencia. Prefiero que aprendan a generar sus propios ingresos".

En el plató de Antena 3 también estuvo presente su primogénito, quien respaldó la filosofía de su padre. "La herencia me la va a dejar, pero en vida", afirmó con humor, destacando la buena relación que mantienen a pesar de las decisiones poco convencionales de Javier. Esta postura generó un interesante debate en el programa, que planteó si los hijos deberían depender del éxito de sus padres o aprender a forjar su propio camino.

Javier concluyó con una frase que resumió su pensamiento y desató las risas entre los presentes: "Si cuando te mueres te queda un euro, es que has hecho mal los cálculos". Una reflexión que, aunque polémica, pone de manifiesto la importancia de vivir plenamente y transmitir valores más allá del dinero.