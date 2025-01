Joan, el humorista tartamudo, sorprende a todos en 'Y ahora Sonsoles': "Subirme a un escenario me liberó"

Joan Natzari Cabanillas es la prueba viviente de que las barreras están hechas para romperse. Este joven de 30 años, que padece tartamudez desde la infancia, ha logrado cumplir su sueño de convertirse en monologuista y hacer reír a los demás. Con una mezcla de humor y valentía, Joan ha transformado lo que muchos considerarían una limitación en su mayor virtud. "Siempre me ha gustado ver reír a la gente, y subirme a un escenario me liberó", ha asegurado.

En su visita al programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, Joan ha compartido su experiencia de vida y los retos que ha enfrentado como tartamudo. Desde pequeño, sus padres y profesores notaron que su habla presentaba interrupciones frecuentes. Sin embargo, encontró su refugio en el humor. "Nunca fui el gracioso de la clase, pero cuando subí a un escenario por primera vez, descubrí algo hermoso: podía expresarme sin problemas y, además, hacer reír a los demás", ha contado con orgullo a Sonsoles Ónega.

Joan lleva más de 10 años dedicándose al humor, utilizando su tartamudez como un recurso que conecta con el público. "Al principio, pensaba que si intentaba ocultarlo, generaría tensión entre la gente porque no entenderían lo que pasaba. Así que decidí enfrentarlo directamente y reírme de ello", ha explicado. Su lema en cada actuación es claro: "Hay que romper barreras". Asimismo, el joven ha bromeado constantemente sobre su día a día como tartamudo. "Cada vez que mando una nota de audio, siento que me baja un 20% la batería del móvil", ha afirmado entre risas. También ha compartido que, aunque algunas personas se sorprenden con su forma de hablar, otras llegan a pensar que está interpretando un personaje. "Incluso hay quienes me dicen que debería tartamudear más en mis monólogos", ha agregado con humor ante todos los contertulios del programa vespertino de Atresmedia.

Por otra parte, Joan también ha destacado que cantar es una de las pocas actividades donde su tartamudez desaparece. "Lo curioso es que los tartamudos podemos cantar sin trabarnos", ha comentado antes de entonar un fragmento de 'Quédate' de Quevedo. Aunque su infancia no estuvo exenta de momentos difíciles, Joan ha asegurado a Sonsoles Ónega que tuvo suerte al contar con amigos que siempre lo apoyaron. "La gente puede ser cruel, pero mis amigos me ayudaron mucho a enfrentar mi problema", ha señalado. Sobre las terapias para corregir su trastorno del habla ha afirmado: "Nunca pensé que tuviera un problema. Si yo podía jugar y hacer lo mismo que los demás, ¿por qué tenía que curarme?"

Hoy, Joan utiliza su talento en diferentes teatros de Madrid para demostrar que la risa es una herramienta poderosa para superar cualquier obstáculo. "Siempre digo que no puedo ser presentador de 'Pasapalabra', pero mientras pueda hacer reír, estoy donde quiero estar", ha concluido con una sonrisa su entrevista.