Un joven emociona a todos los presentes en 'Y ahora Sonsoles' con su emotivo gesto: cede su casa a personas sin hogar

Javier Cascón ha dado una lección de solidaridad y entrega al decidir ceder sus propiedades para alojar a personas sin hogar. A pesar de ser propietario de dos pisos, él y su esposa actualmente residen en la casa de unos amigos. La razón es clara: sus viviendas están ocupadas por personas en situación de vulnerabilidad que no tienen un techo bajo el cual refugiarse.

Este joven madrileño de 26 años, quien ha visitado 'Y ahora Sonsoles' para presentar su libro "Amen sin tilde", ha explicado su forma particular de entender la vida. Para él, la ayuda desinteresada es la base de todo. "Nuestro objetivo sería vivir juntos con personas en riesgo de exclusión en nuestra propia casa", ha afirmado con convicción durante su participación en el programa de Antena 3 que presenta Sonsoles Ónega.

Un compromiso que comenzó en la adolescencia

Desde los 13 años, Javier ha estado involucrado con distintas fundaciones, rodeándose de personas sin recursos y ayudando a quienes más lo necesitan. Su pasión por el altruismo, según ha explicado, está profundamente influenciada por su fe religiosa. "No dejaría que mis hermanos durmiesen en la calle", ha asegurado, reflejando su compromiso con el bienestar ajeno. Cada una de sus viviendas alberga actualmente a dos personas, brindándoles un espacio seguro donde puedan recuperarse y avanzar hacia una reintegración social. Sin embargo, Javier no niega que el proceso no siempre es sencillo. Durante su entrevista, ha recordado un caso complicado en el que una madre y su hija, a quienes había acogido, se negaron a abandonar la vivienda en el momento acordado.

Para lograr su objetivo, Javier ha tenido que realizar un esfuerzo personal titánico. Ha trabajado en múltiples empleos de manera simultánea, combinando hasta cuatro trabajos en ciertos momentos para poder mantener su proyecto en pie. Además, los ingresos obtenidos gracias a su libro le han permitido continuar con su misión de proporcionar techo y estabilidad a personas en riesgo de exclusión. "¿Cómo es posible que estas personas estén viviendo en la calle en un país como España, supuestamente desarrollado y en el primer mundo?", se ha preguntado durante su intervención, visibilizando una realidad que, para él, resulta "incomprensible" y "urgente de solucionar".

La forma de vida de Javier Cascón también es un ejemplo de austeridad y desapego material. Durante la entrevista con Sonsoles Ónega, ha confesado que no compra ropa desde hace cinco años y medio. Su existencia está marcada por un rechazo a los excesos y por una filosofía centrada en lo esencial: ayudar a los demás. "El dinero no lo quiero para nada", ha sentenciado con firmeza delante de todos los contertulios presentes en el plató de Antena 3. Incluso su boda fue un reflejo de estos valores. En lugar de gastar los 35.000 euros que suelen invertirse de media en este tipo de celebraciones, Javier y su esposa optaron por una ceremonia sencilla y alejada de las ostentaciones tradicionales. Su mensaje es claro: la solidaridad y la empatía pueden cambiar vidas, empezando por las acciones más simples y cotidianas.