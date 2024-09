Jorge Javier Vázquez habla claro sobre Georgina y su documental: "Me apena..."

Jorge Javier Vázquezno se muerde nunca la lengua, ni rehúye de posibles polémicas. El presentador de Telecinco ha lanzado una de las críticas más duras probablemente de su carrera contra la tercera temporada de "Soy Georgina", el popular reality show de Netflix protagonizado por Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. A través de su blog en la revista 'Lecturas', el presentador no escatimó en palabras para dejar claro su disgusto con la nueva entrega de la docuserie, calificándolo de "vulgar", "obsceno" y carente de contenido.

En su análisis, Jorge Javier fue directo al decir que el programa, que sigue la vida de lujo de Georgina, no es realmente un reality, sino un "catálogo" caro y superficial que aspira a ser lujoso, pero que, en su opinión, se queda en algo "chabacano". A pesar de haber visto las dos primeras temporadas, el presentador confesó que no pudo terminar la tercera, afirmando que "no perderá más tiempo" viendo un producto que considera "vacío".

La tercera entrega de "Soy Georgina" se centra en la mudanza de la familia a Arabia Saudí, un cambio que el presentador de Mediaset considera "un error" en el desarrollo del programa. Para él, esta nueva etapa evidencia aún más las carencias del formato. Criticó duramente tanto las escenas como el escenario en el que se desenvuelven, describiendo las casas mostradas en el reality como "muertas" y "sin vida", y los estadios donde se celebran los partidos de fútbol como "iluminados como una sala de autopsias". Además, Jorge Javier lamenta que, mientras la primera temporada logró captar cierta atención, la tercera temporada le ha dejado una sensación de "bajonazo" y desaprovechamiento del formato. La presencia de Cristiano Ronaldo en el reality tampoco ha sido suficiente para mejorar su opinión: "Cristiano aparece de vez en cuando, pero no aporta nada más que una sonrisa de teleñeco", comenta con cierta dureza.

Georgina Rodríguez y su look para la promoción de 'Soy Georgina'. @georginagio

Por otra parte, una de las críticas más duras de Jorge Javier fue directamente dirigida hacia la protagonista del programa, Georgina Rodríguez. El presentador fue tajante al señalar que la personalidad de Georgina no es tan atractiva como Netflix pretende mostrar. "No es graciosa, no es carismática. Es aburrida e insustancial", asegura el periodista, que además ironiza sobre el círculo de personas que rodean a Georgina, a quienes acusa de "dorarle la píldora" constantemente, alabando su apariencia y comportamiento, algo que considera totalmente artificial. Asimismo, el ex presentador de 'Cuentos Chinos' y 'Sálvame' también reflexionó sobre su propio papel al seguir viendo el reality, criticándose por haber comenzado la tercera temporada tras haber visto las dos anteriores. "No estoy escribiendo contra Georgina Rodríguez, estoy escribiendo contra mí mismo por haber caído otra vez en la trampa de este desfile de productos de lujo", se reprochó.

A parte de las críticas a Georgina, Jorge Javier también se mostró intrigado por lo que considera el "enigma" de Cristiano Ronaldo. Aunque el futbolista aparece esporádicamente en el reality, para el presentador su presencia no añade valor al programa. "¿Quién es realmente Cristiano Ronaldo?", se pregunta sugiriendo que ni el propio jugador podría responder a esta cuestión. Finalmente, Jorge Javier concluye su crítica afirmando que "Soy Georgina" se ha convertido en un espacio vacío y sin alma, donde todo está supeditado a la figura de su protagonista. En su opinión, el reality ha dejado de ser interesante y ha perdido cualquier atisbo de autenticidad que pudiera haber tenido en sus inicios. "Todo en el programa gira en torno al vacío y apesta a mediocridad", sentencia el presentador, cerrando una de las críticas más duras que ha dedicado a un formato televisivo en los últimos años.