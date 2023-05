Juan del Val tajante hacia Pedro Sánchez en 'El Hormiguero': ''Me parece muy peligroso para el futuro del Partido Socialista y su futuro''

El adelanto electoral para el 23 de julio ha levantado ampollas tanto en la sociedad española como en todos los medios de comunicación. Prueba de ello fue el programa de ‘El Hormiguero’ con Juan del Val quien no dudó en reflejar el malestar que siente tras las palabras de Pedro Sánchez. El programa de Antena 3, tras la visita de Ona Carbonell, celebró su mesa de actualidad con rostros como Miguel Lago, María Dabán, Rubén Amón y el propio del Val.

Para Amón, el adelanto electoral ha sido una jugada del presidente del Gobierno para que España tenga una segunda oportunidad y elegir con sabiduría. ‘’Lo hace para darnos una segunda oportunidad, para que votemos mejor. Nos dice: os habéis equivocado, pero tenéis la oportunidad de redimiros. Y yo creo que esta es una provocación que trata de zanjar la crisis política en que se encuentra. Y creo que es inaceptable que se convoque en unas elecciones en el mes de julio, en las puertas de un puente, cuando en España se desplazan 6 millones de personas’’, decía tajante el periodista.

Miguel Lago y Juan del Val en 'El Hormiguero' Twitter

El escritor, al escuchar las palabras de su compañero no dudó en intervenir para decir con claridad todo lo que pensaba. “Decías que no sabías si este movimiento era una genialidad o una estupidez y yo creo que Pedro Sánchez también se define así. Muchas veces no sabes si es un genio o un estúpido. Pedro Sánchez a mí me parece un fraude. A mí me parece que convocar unas elecciones un 23 de julio es directamente un fraude. Ya sabemos que es legal, ya sabemos que obedece a los plazos legales, pero a mí me parece que es pretender alterar un resultado’’, comenzaba a decir el marido de Nuria Roca.

‘’El PSOE desde hace un tiempo tiene un problema con Pedro Sanchez, me parece que está absolutamente alejado de la realidad y la sociedad, a mi me parece muy peligroso para el futuro del partido socialista y su futuro’’, continuaba diciendo para reprochar las últimas actitudes que Sánchez ha tenido en la política. ‘’Las cosas que Sánchez cree que van a pasar, terminan por no pasar. En el último año él pensaba que el tema de la sedición, malversación se iba a pasar; el tardar tres días en decir que te parece mal que una lista lleve asesinos en sus listas, se iba a pasar… Todo se iba a pasar y luego no se va a pasar y ahí están los resultados’’, continuaba diciendo para más tarde dedicarle unas palabras al partido de Pablo Iglesias.

Tras esto y contando con la presencia de Lago, Pablo Motos aprovechó para aclarar la denuncia que la candidata valenciana de Podemos, Pilar Lima, ha puesto contra el propio Lago y el presentador ante la Fiscalía, por llamarle ‘’sorda y bollera’’. Del Val, no pudo evitar, otra vez, quedarse callado por lo que decidió intervenir. ''Todos los errores que han ido cometiendo tienen que ver con el señalamiento, y directamente lo que pasa que la gente pervierte siempre los nombres con el fascismo, que esa ha sido la campaña de Podemos. Y el fascismo no se compra, aunque tú digas que eres otra cosa si eres un fascista la gente te lo nota y cuando tú señalas un periodista, cuando tú señalas un comunicador, y cuando dices es ese, persíguele, estás siendo un fascista”, remataba el escritor para dejar claro que ''ojalá desaparezcan del mapa los fascistas’’.