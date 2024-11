Leticia Sabater planta cara a Sonsoles Ónega en una tensa entrevista

Leticia Sabater protagonizó un momento de alta tensión en el plató de "Y ahora Sonsoles" al enfrentarse a Sonsoles Ónega durante una entrevista que, según ella, tomó un rumbo inesperado. La cantante acudió al programa de Antena 3 para promocionar su nuevo villancico navideño, pero la conversación giró hacia un tema del pasado que Sabater no estaba preparada para revivir: la desaparición de Bobby, un antiguo amor.

El detonante del conflicto llegó cuando Sonsoles Ónega introdujo el caso de Bobby, un prestamista que fue pareja de Leticia entre 2003 y 2008, y cuyo paradero sigue siendo desconocido tras 15 años. “Yo quería que habláramos, solo un poquito, de amores”, comenzó Sonsoles, a lo que Leticia replicó visiblemente molesta: “¿Y de mi villancico no vas a hablar? Yo no vengo a hablar de esto”.

Aunque inicialmente trató de desviar el tema, Sabater no pudo evitar mostrarse afectada cuando Ónega insistió en recordar a Bobby. "Esto ha sido uno de los momentos más dolorosos de mi vida. No sabes el dolor que pasé, y no estoy preparada para hablar de esto”, afirmó la cantante con seriedad, dejando claro su malestar ante el giro de la entrevista.

La herida que nunca cerró

Leticia explicó que Bobby no era solo una pareja, sino alguien que consideraba casi un hermano. Su desaparición, rodeada de rumores sobre amenazas y deudas, marcó profundamente su vida. “Tardé 10 años en recuperarme, no te imaginas lo difícil que fue. No estoy preparada para hablar de este tema”, insistió la cantante mientras Sonsoles intentaba continuar con la conversación.

Cambio de tercio

A pesar de la incomodidad evidente de Leticia, Sonsoles Ónega planteó si aún guarda esperanza de saber qué ocurrió con Bobby. Sin embargo, la artista cortó la entrevista tajantemente: “Esto no es de lo que venía a hablar, he cerrado esa herida y no quiero abrirla”. Acto seguido, el programa cambió de tema para enfocarse en el humor y la música que caracteriza a Sabater.

Un villancico que ya es un fenómeno

A pesar del malentendido, Leticia Sabater aprovechó para hablar sobre su nuevo villancico, "Langostino Rufino", que se ha convertido en un fenómeno viral. “Yo soy una persona alegre, y esto es lo que quiero compartir”, concluyó, recuperando su sonrisa tras el tenso momento en el plató.