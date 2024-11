Leticia Sabater inaugura la Navidad con su villancico: así suena "El langostino Rufino"

Leticia Sabater da por inaugurada la Navidad. La artista ha presentado su nuevo villancico "El langostino Rufino", que llega tras otros éxitos como El Povorrón, Esta Navidad me comeré un pibón, Trínchame el pavo o Papá Noel lléname el tanke. Un tema que llega tan solo unas semanas después de la muerte de su padre, Jorge Sabater Sabatés, a los 91 años.

Al ritmo de cumbia anuncia la llegada de la Navidad con frases como "le chupas su cabeza y se estirará", "le chupas su colita y enloquecerá" o "salpicando al vecino se coronará". El vídeo completamente amateur se ha convertido también en su seña de identidad. Tras su estreno, el nuevo tema de Sabater supera las 140.000 visitas y alguno de sus vídeos han llegado a alcanzar millones de reproducciones.

Detrás del videoclip vuelve a estar Luis Blasco, el hombre que ha realizado los vídeos de canciones como 18 centímetros papi o El pepinazo. La catalana renuncia a los beneficios de los vídeos en YouTube, ya que todos son para su equipo y para los productores musicales.

Así es la letra del nuevo villancico de Leticia Sabater

La cumbia de El langostino Rufino la que está liando

en todas las cenas estas navidades

¡Báilalo conmigo!

Llegó la Navidad parrapapám pampam

con las fiestas de empresa

papám pam

Hoy tengo un villancico pa’ bailar

Rufino el Langostino te emborrachará

le chupas su cabeza y se estirará

le chupas su colita y enloquecerá

Salpicando al vecino se coronará

Y Rufino gritará parrapapám pampam

¡Quien quiera fiesta que se venga pa’ acá!

Yo voy delante, tú te pones atrás

Todo el mundo con las manos levantás’

Y dame pampampám

(Así, así, así… papi, así me gusta a mí)

Todo el mundo vamos a hacer un trenecito bailando la conga

Papá Noel lo sabe; me gusta la mandanga

You see my ‘six pack’ que no come fritanga

Y si me apacho, que me mires el tanga

Los Reyes Magos quieren darme mandanga

¡Quien quiera fiesta que se venga pa’ acá!

Yo voy delante, tú te pones atrás

Todo el mundo con las manos levantás’

Y dame pampampám

(Así, así, así… papi, así me gusta a mí)

Arriba esa cumbia. ¡Sigue, sigue, no pares!

Dale, papasito; pégate bien a mí bailando la conga

Que me mola la pachanga, no me mola la fritanga

que me mola la mandanga, por eso enseño mi tanga

(Así, así, así… papi, así me gusta a mí)

Que me mola la pachanga, no me mola la fritanga

que me mola la mandanga, por eso enseño mi tanga

(Así, así, así… papi, así me gusta a mí)

¡Mueve la colita!

Llegó la Navidad parrapapám pampam

con las fiestas de empresa

papám pam

Hoy tengo un villancico pachanga

Rufino el Langostino te emborrachará

¡Quien quiera fiesta que se venga pa’ acá!

Yo voy delante, tú te pones atrás

Todo el mundo con las manos levantás’

Y dame pampampám

(Así, así, así… papi, así me gusta a mí)

Si no fol** yo, aquí no fol** nadie.