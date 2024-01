Manu Guix estalla contra los haters de 'Operación Triunfo 2024': “A mí me la pela quién gane”

Manu Guix, profesor de ‘Operación Triunfo’, ya no se calla. El catalán ha estallado en redes sociales tras ser acusado de actuar con mala fe al modificar el tono de una de las canciones. En concreto se trata de ‘Eye of the tiger’ de Survivor cuyo tema interpretarán, el próximo lunes 8 de enero, Lucas y Bea.

"Has visto cómo ha gustado lo espectacular que les quedaba en el tono original y no iban a poder nominar a Lucas como tenían pensado", era el comentario que ha desatado el malestar de Guix quien no ha dudado en responder. ‘'Bueno, basta. Ya no puedo más. ¿En serio crees que tengo el más mínimo interés en hundir a Lucas o al que sea? He bajado medio tono al tema. Consensuado con Lucas, Bea y Pablo Lluch. Mi único interés es que estén cómodos y que queden lo mejor posible”, comenzaba explicando el director musical y profesor.

"Que os montéis estas películas de que si yo intento que nominen a alguien porque no me gusta y porque veo que destaca demuestra que, por una parte, no me conocéis EN ABSOLUTO, y que no tenéis NI IDEA de cómo va este concurso. Es el jurado quien nomina, libremente y sin coacción", continuaba escribiendo.

"Si vuestra manera de apoyar a vuestros favoritos es inventándoos mierdas de quienes sólo les queremos ayudar, flaco favor estáis haciendo a vuestros favoritos. No podéis ser más tóxicos. Y ahora, si no os importa, dejadme hacer mi trabajo de la mejor manera que sé. Y si después me vienen Bea y Lucas y me dicen que quieren volver a subir MEDIO TONO, pues lo subiremos sin problema. Repito. Mi única prioridad es que los chicos estén a gusto. A mí ME LA PELA QUIÉN GANE, QUIEN LLEGUE A LA FINAL, Y QUIÉN SE VAYA EL LUNES", concluía para dejar claro que él solo ‘’quiere lo mejor para TODOS’’.