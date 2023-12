María Patiño ya tiene a su posible sustitua para 'Socialité'

Parece que el universo ‘Sálvame’ está desapareciendo completamente de la parrilla de Mediaset. Tras su cancelación en junio de 2023, los famosos colaboradores se han ido buscando nuevos retos profesionales en distintos espacios de diferentes cadenas. Este es el caso de Pilar Vidal, Gema López y Laura Fa, las cuales ficharon por ‘Espejo Público’, en Antena 3. Terelu Campos y Lydia Lozano lo han hecho por RTVE, mientras que otros rostros como María Patiño siguen ligados a la empresa de comunicación y a su principal cadena, Telecinco.

Sin embargo, hace pocas semanas saltaban las alarmas que la productora de ‘Sálvame’, La Fábrica de la Tele, rompía lazos con Mediaset por lo que espacios como ‘Todo es mentira’, ‘Viajando con Chester’ y ‘Socialité’ (este último presentado por Patiño), quedaban pendientes de un hilo sin saber cual seria su futuro.

María Patiño Instagram

El pasado 4 de diciembre salió a la luz que la productora de Christian Gálvez, Rafa Guardiola y Olga Flórez, Fénix Media; sería la encargada de seguir con estos tres formatos, pero lo que muchos se han preguntado es si los presentadores seguirán al frente, especialmente María Patiño ya que se ha convertido en una de las colaboradoras más emblemáticas de ‘Sálvame’, y prueba de ello es el haber sido una de las ocho participantes del docureality de Netflix, ‘Sálvese quien pueda’.

Aunque aún no se sabe de forma segura si Patiño dejará de conducir ‘Socialité’, todo apunta a que a comienzos de 2024 ya no seguirá en el formato. Según informa FormulaTV en exclusiva, sería la joven presentadoraMaría Verdoy la que se pondría al frente cada fin de semana sustituyendo así tanto a María como a Nuria Marín ya que Mediaset quiere un rostro cercano y que no tenga ningún tipo de relación con la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo.

Los presentadores María Verdoy y Frank Blanco Mediaset

Verdoy cuenta con un largo recorrido profesional trabajando en numerosos espacios como ‘Viva la vida’, además de presentar otros como ‘Ya es mediodía’, ‘Fiesta de verano’ y ‘Rediséñame’. La valenciana, además de haber demostrado su gran profesionalidad se ha ganado el aprecio del público y prueba de ello fue en verano de 2023 cuando presentó, junto a Frank Blanco, 'Fiesta de verano' donde solo recibió críticas positivas por su manera de informar y tratar a los invitados.