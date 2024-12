Lo más visto de las plataformas en Navidad no es una serie, ni una película, ni dibujos animados ni un documental

Llegadas las fiestas navideñas, las plataformas de streaming se afanan por ofrecer cientos de horas de productos navideños como series y películas temáticas que incluyen cintas romanticonas sobre amor y desamor con jerséis a juego. Incluso algunas de ellas crean un carrusel propio con producciones clásicas y modernas sobre Papá Noel, duendes, regalos, la vida de Jesús y cualquier cosa que se les ocurra. Sin embargo, también en estas fechas aparece un invitado insospechado que arrasa con cualquier contenido que aparezca en Netflix, Max o incluso en YouTube, consiguiendo millones de visualizaciones: las chimeneas.

Ya desde 2022 los usuarios elegían entre las pocas piezas con chimeneas fijas que había en Netflix y que permite al menos una hora de tranquilidad con el crepitar de la madera ardiendo sin más movimiento que el de ls troncos rodando cuando van quemándose. Pero en 2023 algunas de estas producciones llegaron a colocarse entre lo más visto de la plataforma de la gran "N" roja. Y es que ésta lejos de prescindir de ellas y viendo negocio ha aumentado la variedad. En la actualidad hay hasta 11 vídeos de esta temática que pueden elegir con variables sorprendentes.

Netflix ofrece 60 apasionantes minutos frente al fuego con "Chimenea en tu hogar" y sus "chisporroteos de la madera de abedul". Además de todos los creados por George Ford y su empresa "Fireplaced for yourhome", como "Fireplace classic" en formato 4K Ultra HD, además de "Chimenea para tu casa" y las temáticas: "Chimenea de los Bridgerton", en un salón de época con sofá y silla, unos cuantos candelabros y una enorme y brillante araña en el techo; "Chimenea de The Witcher": donde el fuego arde en una fuente de metal; "Chimenea de El juegodelcalamar", situada en la sala donde los líderes y los apostantes observan los juegos; "Chimenea de Los hombres lobo", una suerte de fogata en mitad del bosque; "Chimenea de Hechizados", con una versión para los peques en formato de dibujos animados; "Chimenea de mediados del siglo", con evidente inspiración de los años 50 en color rojo, y una "Chimenea en cabaña rústica". Cierra el menú la chimenea "Blanca Navidad", con todo el mobiliario de blanco nieve y varios calcetines colgados esperando los regalos navideños y hasta un ciervo.

Además de Netflix, Max es la otra plataforma que tiene dos variables por temática. Primero la "Chimenea de Poniente", en la que podremos disfrutar de un salón ambientado en "Juego de tronos" para sentir el poder, y para terminar uno para los aficionados a las novelas de J. K. Rowling con la "Chimenea en Hogwarts" como para sentirte en el colegio de magia y hechicería de la ficción. Para aquellos menos convencionales, pueden pasar el rato en el salón de Ricky y Morty con su "Volando en el espacio", con ambos protagonistas sentados frente a la chimenea y el televisor en el que solo vemos cómo cambian de cadena y escuchamos algún eructo en una hora completa.

Las chimeneas de Youtube

Gracias a la posibilidad de ocupar mucho más tiempo, encontramos en la plataforma de vídeos muchos dedicados a mostrar durante horas madera quemándose. Algunas de ellas se han subido hace casi una década y por supuesto ya han acumulado millones de visualizaciones. Empezamos con 10 y 12 horas de fuego continuo con apenas dos millones de reproducciones, y aquellas creadas ya con Inteligencia Artificial y con casi 50.000 reproducciones en apenas 24 horas de su contenido en Ultra HD.

Aparte de curiosidades como tener una chimenea azul para pasar el rato y los 142 millones de reproducciones de full HD de 10 horas o la que dura un día entero, es curioso ver en el canal oficial del cantante Michael Bublé una recopilación de sus mejores canciones que se reproducen desde hace siete años durante una hora y que ya ha conseguido la friolera de 93 millones de reproducciones.

George Ford, el creador

George Ford aparece en IMDB, y no sólo porque fuera el director de un corto, si no porque es el amo y señor de "Fireplaced at your home" que provee a Netflix de todas esas variables. En una reciente entrevista confesaba de dónde le vino la inspiración y de que va el negocio de las chimeneas chisporroteando. George Ford, el creador de esa chimenea virtual, vive en el estado de Washington y dice que aprendió a construir lo que él considera el fuego perfecto mientras crecía en el noroeste del Pacífico: "Tiene que ser brillante y alegre y tiene que tener algo de chisporroteo", dijo. "Tiene que tener un poco de humo. Tiene que tener ese espíritu de calidad si eso es lo que estás buscando, y tiene que ser perfecto".

Según su propio testimonio a CBC Radio la idea le surgió de la televisión pública de los años 50 o 60 en una pieza llamada "El tronco de Navidad" que emitía WPIX de Nueva York y dado que siempre hizo fuegos para mantener el calor de su casa, consiguió, tras 200 intentos, hacer el fuego perfecto. Para ello tuvo que aprender mucho de cámaras porque "los distintos colores que emite una chimenea juegan una mala pasada a las lentes de la cámara". Así aprendió, según él mismo que la mejor madera es la de "abeto canadiense" que es la que proyecta Netflix. Ford también tiene su propia página web en la que posee un negocio millonario de DVDs con envío internacional y versiones platinum de hogueras ardiendo.

El origen

Realmente el origen de estas chimeneas es más tardío de lo que supone Ford. En 1966 WPIX-TV emitió el 24 de diciembre un loop de 17 segundos de una felicitación navideña de una chimenea ardiendo rodada en la casa del alcalde de NY, John Lindsay, creada por Fred M. Thrower, presidente y director ejecutivo de WPIX, Inc, y que estaba acompaña de de éxitos navideños de Nat King Cole, Arthur Fiedler y la Boston Pops Orchestra , Mantovani y los Ray Conniff Singers. EN los años 90 desapareció, pero ante la petición popular volvió a las pantallas e incluso comenzó un negocio con cintas de VHS y DVDs para reproducciones infinitas.