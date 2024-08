Max presume de contenido con un spot de sus mejores producciones

Max ha lanzado un nuevo y sorprendente spot promocional que destaca algunas de las producciones más anticipadas de HBO y Max. Este anuncio ofrece a los espectadores un vistazo exclusivo a una variedad de series que se estrenarán a finales de este año y en 2025, presentando tanto nuevas producciones como temporadas continuadas de favoritas del público.

Entre las novedades más destacadas se incluyen series originales como "El caballero de los siete reinos", una adaptación de la novela de George R. R. Martin, y "It: Welcome to Derry", una precuela de la famosa historia de Stephen King. También se incluye "Creature Commandos", una serie de animación para adultos en la que Amanda Waller forma un equipo de operaciones encubiertas con prisioneros monstruosos, y "Dune: La Profecía", basada en el universo de "Dune". Además, "El Pingüino", una miniserie de ocho episodios que continúa la saga de "The Batman" dirigida por Matt Reeves, promete mantener a los fanáticos al borde de sus asientos.

El spot también resalta el regreso de series populares como "The Last of Us", que tuvo el mayor estreno de temporada en la historia de HBO, y "La edad dorada", cuya tercera temporada ha recibido sus primeras nominaciones a los premios Emmy. Los espectadores también pueden esperar la tercera temporada de "The White Lotus" y nuevas temporadas de "And Just Like That..." y "La vida sexual de las universitarias".

En el anuncio se muestran imágenes inéditas de muchas producciones esperadas, incluyendo "Industry", "Hard Knocks: Training Camp with the Chicago Bears", "La amiga estupenda", "The Franchise", y "Harley Quinn". Esta lista completa de títulos presentados asegura que Max continúa ofreciendo una programación diversa y de alta calidad que atraerá a una amplia audiencia