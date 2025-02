El mejor cine premiado en los Oscar llega a TCM

Del 3 al 7 de marzo el canal TCM ofrecerá una programación especial titulada "And the winner is", dedicada a celebrar el mejor cine premiado en los Oscar. A lo largo de esa semana, los espectadores podrán disfrutar de 24 películas galardonadas con la dorada estatuilla en diferentes categorías, consolidando su lugar en la historia del cine.

La ceremonia de la 97ª edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 2 de marzo en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, donde los ojos del mundo estarán puestos en los galardonados de este año. A pesar de los recientes incendios que han afectado la ciudad californiana, la alfombra roja recibirá a estrellas como Demi Moore, Zoe Saldaña, Adrien Brody, Isabela Rossellini y Ralph Fiennes. Entre las películas que competirán por los premios más codiciados están "Emilia Pérez", "The Brutalist", "Wicked" y "Cónclave".

Cartel de la película "Emilia Pérez" Wanda Vision

Tras la entrega de premios, TCM prolongará el espíritu de los Oscar con una semana especial de cine. Cada día estará dedicado a una categoría diferente, destacando películas y figuras que han dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica. El lunes 3 de marzo, el canal rendirá homenaje a las producciones ganadoras del Oscar a la mejor película, con títulos emblemáticos como "Sonrisas y lágrimas" (1966), "Carros de fuego" (1982), "Bailando con lobos" (1991), "La señora Miniver" (1943) y "El discurso del rey" (2011). El martes 4 de marzo estará dedicado a las mejores películas en lengua no inglesa, incluyendo "Volver a empezar" (1982), primera cinta española en ganar este premio, "Tigre y dragón" (2001) de Ang Lee y "En un mundo mejor" (2010) de Susanna Bier.

"El discurso del rey" TCM

Por otra parte, el miércoles 5 de marzo se centrará en directores galardonados, como Steven Soderbergh ("Traffic", 2001), Damien Chazelle ("La La Land", 2017), Alejandro González Iñárritu ("El renacido", 2016) y Mike Nichols ("El graduado", 1968). El jueves 6 de marzo será el turno de los grandes actores premiados, con interpretaciones memorables de Paul Newman ("El color del dinero", 1987), Al Pacino ("Esencia de mujer", 1993), Sean Penn ("Mystic River", 2004), Jeff Bridges ("Corazón rebelde", 2010), Matthew McConaughey y Jared Leto ("Dallas Buyers Club", 2014) y James Stewart ("Historias de Filadelfia", 1941).

"El renacido" TCM

Finalmente, el viernes 7 de marzo la programación se centrará en las actrices que han marcado la historia de los Oscar, con películas como "La decisión de Sophie" (1982) protagonizada por Meryl Streep, "Siempre Alice" (2015) con Julianne Moore, "El piano" (1994) con Holly Hunter y "Monster's Ball" (2002), cinta con la que Halle Berry se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar el Oscar a mejor actriz. Sin duda alguna, esta selección de películas permitirá a los espectadores revivir momentos inolvidables del cine y apreciar el talento de quienes han sido reconocidos con el premio más prestigioso de la industria del séptimo arte.