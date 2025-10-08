‘En Primicia’ regresa a La 2 este miércoles con Arturo Pérez-Reverte y Silvia Intxaurrondo como primeros invitados

El programa de entrevistas ‘En Primicia’, presentado por Lara Siscar, vuelve este miércoles 8 de octubre a La 2 de RTVE con el estreno de su segunda temporada. El espacio recupera su formato habitual de conversaciones en profundidad con algunos de los nombres más destacados del periodismo, la cultura, la política o el deporte.

Para celebrar su regreso, el programa emitirá una doble entrega en su primer día. Los encargados de inaugurar esta nueva tanda serán Arturo Pérez-Reverte y Silvia Intxaurrondo, dos figuras muy reconocidas en el ámbito literario y periodístico. Tras el estreno, La 2 ofrecerá un nuevo programa cada semana, y todos los episodios estarán disponibles en la plataforma RTVE Play.

El formato, producido por RTVE en colaboración con LACOproductora, mantiene la esencia que lo caracteriza: entrevistas en profundidad realizadas en escenarios con un valor simbólico o emocional para los invitados. En cada entrega, Lara Siscar se desplaza a distintos puntos de la geografía española para explorar, junto a sus protagonistas, momentos decisivos y desconocidos de sus trayectorias profesionales y personales.

La nueva temporada contará con trece entregas y un cartel de invitados de primer nivel. A los ya mencionados Pérez-Reverte e Intxaurrondo se suman Arcadi Espada, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Lucía Méndez, Pedro Piqueras, Peridis, Nacho Carretero, Paloma del Río, Ignacio Escolar, Manuel Vicent y Soledad Gallego-Díaz.

En su primera emisión, Arturo Pérez-Reverte repasará con Lara Siscar su trayectoria como reportero de guerra y su consolidación como uno de los autores más leídos en lengua española, con más de 27 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. La segunda entrega estará protagonizada por Silvia Intxaurrondo, que hablará sobre su carrera y el éxito de ‘La Hora de La 1’, programa con el que se ha convertido en uno de los rostros más respetados del periodismo televisivo tras recibir el Premio Ondas a Mejor Presentadora.