Muere el actor Tony Ganios, "Cigarro Puro" en "Porky's", a los 64 años

El actor Tony Ganios, famoso en España por su icónico papel de Anthony 'Meat' (Cigarro Puro en España) Tuperello en las legendarias películas de comedia subidas de tono "Porky's", "Porky's 2: al día siguiente" y "Porky's contraataca", ha muerto con 64 años en Nueva York.

Según medios estadounidenses, el actor se había sometido a una operación quirúrgica en un hospital de Nueva York por una infección en la médula espinal. Tras la misma el intérprete sufrió un ataque al corazón. La primera en informar de su muerte fue su pareja Amanda Serrano. Ella misma relató las últimas palabras de Ganios: "Las últimas palabras que nos dijimos fueron: "Te amo". El amor es un eufemismo. Eres todo para mi. Mi corazón, mi alma y mi mejor amigo. #Te amo #tonyganios." Esta publicación en Twitter (X) venía como respuesta a la decepción de un fan, @wrongstanceprod,"Por favor, Dios, dime que esto no es cierto". Iba a conocerlo en dos semanas. Finalmente lo conoceré después de todos estos años. Simplemente una noticia horrible. Mi corazón y mis oraciones están contigo, Amanda.'

Amanda respondió agradecida a todas las palabras de los fans y confesó que todo "es simplemente irreal para mí en este momento. Fue tan rápido. No se había sentido bien y me lo ocultó durante días".

Su compañero de reparto, Ken Whal también quiso recordarle con un emotivo mensaje y una foto antigua: "Descansa en paz, amigo... Te amo".

El actor será recordado por su participación en las tres partes de la icónica cinta de los años 80, "Porky's", que también fue mítica para la época por la escena de las duchas y los mirones, entre los que se encontraba su personaje Anthony 'Cigarro Puro' Tuperello, junto a su terno compinche Pee Wee (Dan Monahan) El actor también intervino en "The Wanderers", "Back Roads", "Continental Divide", "Body Rock", "Jungla de cristal 2", "Rising Sun" y "The Taking of Beverly Hills". También tuvo papeles en televisión en "The Ring of the Musketeers", "Wiseguy", "The Equalizer" o "Scarecrow and Mrs. King".

(Noticia en elaboración)