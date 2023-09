Muere Billy Miller, protagonista de "Hospital General", a los 43 años

Billy Miller, actor ganador del Daytime Emmy mejor conocido por sus papeles en las telenovelas estadounidenses "The Young and the Restless" y "Hospital General", murió a los 43 años. Su manager, Marnie Sparer fue el encargado de trasladar a la revista "Variety" que su representado "estaba luchando contra la depresión maníaca cuando murió", dos días antes de su 44 cumpleaños.

La biografía de Miller cuenta que el actor nació en Oklahoma y criado en Texas, y obtuvo su primera oportunidad en la televisión diurna como Richie Novak en la telenovela ABC "All My Children", papel que interpretó de 2007 a 2008. Desde 2008 hasta 2014, interpretó a Billy Abbott en "The Young and the Restless" de CBS durante más de 700 episodios, ganando tres premios Daytime Emmy, incluido uno como actor principal destacado en una serie dramática y dos veces como actor secundario destacado en una serie dramática.

Su gran oportunidad televisiva llegó en 2014 cuando se unió al elenco de "Hospital General", interpretando el papel de Jason Morgan y Drew Cain. Fue un habitual de la serie hasta el 2019. Miller también apareció en varios episodios del drama legal estadounidense "Suits" y en 10 episodios de "Truth Be Told" de Apply TV+. Sus créditos cinematográficos incluyen el drama militar de Clint Eastwood de 2014, "American Sniper", y "Urban Cowboy" de 2016. Según IMDB, el último papel de Miller fue en el drama criminal "NCIS". Otras apariciones del actor han sido en “The Rookie”, “Truth Be Told”, “Major Crimes”, “CSI: Crime Scene Investigation”, “Castle” y “Enormous”.