Ojo a la estafa a los usuarios de Netflix: "Tu suscripción ha caducado"

Ni siquiera en verano descansan los estafadores. Durante el verano parece que todo se relaja más y no estamos tan pendientes del correo electrónico, las notificaciones y los avisos urgentes. Pero ojo, que nadie nos toque la suscripción a nuestras plataformas y nos vayamos a quedar sin ver películas y series en nuestro tiempo de descanso. Y es que el Instituto Nacional de Ciberseguridad acaba de alertar de un nuevo tipo de estafa bajo el formato del phishing intentando engañar a los usuarios de Netflix de que su suscripción ha caducado.

Al abrir el correo el usuario se puede encontrar con una dirección habitual y que le puede parecer de confianza de salida. Sin fallos de ortografía y con la gran "N" roja resaltando, se nos informa entre exclamaciones de que nuestra suscripción a Netflix ha caducado. "Estimado cliente: ¡Tu suscripción ha caducado", reza el correo que parce legítimo y en el que, además, se nos ofrece una rápida solución para cazar a aquellos que duden y no sepan qué hacer. "Pero, como parte de nuestro programa de fidelización, ahora puedes extenderlo por 90 días de forma gratuita". Usan palabras clave para darle seriedad y confianza a la misiva.

Un enlace directo nos llevará hasta el sitio para extender nuestra membresía y para que no desconfiemos una casi escondida letra pequeña precedida de un asterisco que no apunta a ningún sitio nos recuerda que "Después de registrarte, debes insertar los datos de tu tarjeta de crédito para validar tu cuenta", dice y lanza el gancho: "No retiraremos ninguna cantidad de su cuenta".

Como informan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad se trata de una campaña de suplantación de identidad con un email fraudulento para obtener los detalles de la tarjeta de crédito y datos personales. De hecho Sin embargo, al intentar renovarla, piden proporcionar datos personales y bancarios en un formulario. Desde INCIBE dan una serie de consejos para no resultar afectados por esta estafa: "Si has recibido el correo mencionado, pero no has facilitado información, márcalo como spam y bórralo de tu bandeja de entrada. Por el contrario, si has introducido los datos de tu tarjeta de crédito o tus datos personales en el formulario del enlace, ponte en contacto con tu entidad bancaria y ponle al tanto de la situación para tomar las medidas necesarias, como la cancelación de la tarjeta introducida.

Otras pautas que debes seguir son las siguientes:

-Revisa regularmente los movimientos de tu cuenta para cancelar posibles cargos no autorizados.

-Recopila evidencias del fraude, guardando correos y capturas de pantalla del proceso. Puedes utilizar testigos online para recabar dichas pruebas.

-Ponte en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), aportando las evidencias, y denuncia los hechos.

-Realiza egosurfing para comprobar si se han expuesto tus datos personales o bancarios y solicita su eliminación por medio de la supresión al olvido, siguiendo el proceso que proporciona la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

-Sigue nuestras recomendaciones de seguridad para prevenir ser víctima de estos fraudes y otros similares".

También intentan educar instando a que el ciudadano identifique este tipo de estfas: "Se pueden identificar los correos detectados por los asuntos que utilizan, entre ellos:

"_Extiende-tu..CuentaGratis. "

"Confirmation"

"Disfruta de una extensi n gratuita de 90 d as de Netflix."

El mensaje del correo informa al usuario sobre una suscripción caducada, y como medio de fidelización, ofrecen ampliar esta suscripción por 90 días de forma gratuita, únicamente vinculando una tarjeta de crédito para hacerlo efectivo, asegurando que no se le aplicará ningún cargo a esta. El mensaje va acompañado de un enlace a través del cual se rellenarán los datos de la víctima.

La redacción del mensaje contiene faltas de ortografía y fallos en el formato.

Se observa que el remitente de los correos no corresponde a ninguna dirección oficial de la plataforma y el dominio no pertenece a España".