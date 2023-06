Pedro Sánchez se enfrenta a Jordi Évole en laSexta

Jordi Évoleha vuelto a hacer de las suyas. El comunicador audiovisual anunciaba en sus redes sociales un programa especial donde el presidente del Gobierno será el protagonista. Con motivo de las elecciones generales del 23 de julio, el periodista catalán se sentará cara a cara con Pedro Sánchez para exponer todos aquellos temas de actualidad de cara a la permanencia en su candidatura política.

"Hay acontecimientos que hay que anunciar a lo grande, y si hay que alquilar una avioneta, se alquila. Siete años después volvemos a entrevistar a Pedro Sánchez. Aquella vez le salió bien. ¿Lo volverá a hacer?", publicaba Évole a través de su perfil en Twitter.

Dos meses han pasado desde que Jordi se sentará junto a la líder deSumar, Yolanda Díaz, para hablar de su relación con Podemos y Pedro Sánchez. En dicha entrevista Díaz dejó reflejado su enfado con Podemos por no apoyarla en la presentación de su partido. "No puedo entender que yo te invite a un acto en el que no acababa nada y no puedas venir; no soy capaz de entenderlo. Nadie pidió nada para estar ahí", confesaba molesta.

La entrevista con Sánchez tendrá lugar el próximo domingo 25 de junio a las 22:30 en laSexta por lo que el líder del Partido Socialista, además de responder a dicha actualidad política también tendrá la oportunidad de confesar que le parece que su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social

