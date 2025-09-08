Albert Rivera se estrena en 'Espejo Público' desgranando las medidas de Pedro Sánchez contra Israel: "Hay otras formas de actuar"

Albert Riveraha tenido un estreno ajetreado esta mañana en Antena 3 como nuevo colaborador de 'Espejo Público', el magacín de actualidad política y social liderado por Susanna Griso. El exlíder de Ciudadanos comanda 'El Observatorio' y en su primera intervención ha espetado que no esta nada de acuerdo con la posición que ha tomado Pedro Sánchez esta mañana tras su última declaración en el Palacio de la Moncloa, considerando que hay muchas otras formas de afrontar este arduo y complejo enfrentamiento militar y político entre Israel y Palestina. Rivera espetó tras escuchar al presidente del Gobierno que el conflicto en Gaza "no es de hoy ni del mandato de Pedro Sánchez" y que además "el líder socialista hace política interna utilizando problemas internacionales". Abordó además las medidas publicadas por Sánchez y las rechazó de forma rotunda, explicando que debería tomar una posición más neutral en el conflicto, como esta haciendo Donald Trump. Con respecto a este asunto, explicó en última instancia que "como miembro de la Unión Europea, el lugar para posicionarse es la Unión Europea, no a través de una declaración institucional sin preguntas".

Una Europa en decadencia

Respecto a la Unión Europea y su estado actual, Albert Rivera se sinceró explicando que como "profundo europeísta", el expolítico es "crítico con lo que pasa y siente que Europa está viviendo una lenta decadencia". Rivera lamentaba la mala situación de tradicionales motores del viejo continente como Alemania y Francia. "Hay pérdida de posiciones empresariales. No hay ninguna empresa europea entre las 25 más grandes del mundo y eso es preocupante. Somos la población más envejecida. No podemos pagar las pensiones porque no llegamos ni a dos cotizantes por cada pensionista en Europa. España, por cierto, es el país con más graves problemas en seguridad social y en cotizaciones. Es decir, tenemos un mapa preocupante", aseguraba Rivera que terminó este bloque comentando que Europa no puede seguir gastando a este ritmo tan acelerado. "No podemos seguir endeudándonos con políticas públicas que son muy bonitas, que compran voluntades políticas en las urnas, pero que nos hacen insostenibles. Quiero una Europa que apueste por las empresas, hay que generar riqueza y luego repartirla", espetaba finalmente el barcelonés en su estreno como nuevo colaborador de Antena 3.