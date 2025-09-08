Muere a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe y exreportera de Cuatro

Dnoé Lamiss, conocida por su papel como reportera en el programa de humor 'Estas no son las noticias' (Cuatro) durante la temporada 2008/2009, ha fallecido este domingo a los 53 años tras permanecer más de un mes ingresada en coma debido a las complicaciones de una neumonía. Su hermana, Carolina Sobe, exconcursante de 'Gran Hermano' y actual colaboradora televisiva, comunicó la triste noticia a través de sus redes sociales con un conmovedor mensaje: “Después de muchos días de lucha nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero, hermana”.

Lamiss se convirtió en un rostro popular en televisión entre 2008 y 2010. Además de su labor en Cuatro, fue defensora de Carolina Sobe en 'Gran Hermano 11' y participó en 2019 en 'Sálvame Deluxe', donde habló sobre la trayectoria televisiva de su hermana. Paralelamente, desarrolló facetas artísticas como actriz, cantante y bailarina. La semana pasada, Carolina había adelantado en el programa 'No somos nadie' de Belén Esteban, María Patiño y Kiko Matamoros, la delicada situación médica de Dnoé. Explicó que llevaba 40 días en la UCI debido a la neumonía agravada por una patología cardíaca en la válvula mitral. Durante ese mismo espacio, la colaboradora relató los momentos de incertidumbre vividos por la familia, que incluso la llevaron a ausentarse de un directo televisivo al recibir noticias críticas sobre la salud de su hermana.