Movistar Plus+ celebra Halloween con más de 100 películas de terror en una programación especial

Movistar Plus+ celebra Halloween y el Festival de Cine de Sitges con un especial de terror que reúne más de 100 películas imprescindibles del género. La programación incluye estrenos recientes junto a clásicos que marcaron época. Además, los suscriptores podrán disfrutar de sagas completas. Una cita perfecta para los amantes del cine de miedo.

Más de 100 películas de terror en el especial de Movistar Plus+

El catálogo especial de terror de Movistar Plus+ combina lo mejor del género con una oferta pensada tanto para veteranos como para nuevos espectadores. La selección no solo incluye estrenos esperados que ya generan conversación entre los fans, como 'The Monkey' y 'Terrifier 3', sino también títulos que forman parte de la historia del cine, desde 'El resplandor' hasta 'Alien, el octavo pasajero'. Además, la plataforma apuesta por sagas completas, permitiendo maratones inolvidables con el universo Warren, la trilogía de 'Un lugar tranquilo', todas las entregas de 'Saw' y los clásicos de 'Pesadilla en Elm Street'. Una programación ideal para sumergirse en el terror durante todo octubre.

Movistar Plus+ se abona al amor con su nuevo canal disponible para todos los clientes

En su catálogo de contenidos, concretamente en el Dial 18, el canal Cómic por M+ se sustituirá por las mejores historias de amor de la gran y pequeña pantalla con la llegada de Romances por M+, adelantándose a San Valentín, siendo esta una de las grandes novedades en el mes de octubre de la televisión de pago más célebre de nuestro país. Este espacio temporal reúne una amplia programación de cine y series que abarca desde clásicos inolvidables hasta estrenos recientes, con el objetivo de ofrecer a los usuarios una experiencia completa en torno al género del amor. A través de este canal, y también en su servicio bajo demanda, el público tendrá acceso a una cuidada selección de títulos que han marcado época. Entre ellos se encuentran películas emblemáticas como 'Ghost, más allá del amor', 'Desayuno con diamantes', 'Tienes un e-mail' o 'Gilda', producciones que han dejado huella en la memoria colectiva. Asimismo, el canal incorpora propuestas más contemporáneas como 'Fly Me to the Moon' o 'Bridget Jones: loca por él', que aportan un aire fresco al catálogo. El apartado de series también tiene un papel destacado, con éxitos internacionales como 'Outlander' y su precuela 'Outlander: sangre de mi sangre', que refuerzan la oferta con sagas llenas de pasión y aventuras. A todo ello se suman otras propuestas de gran interés como 'El secreto del orfebre', 'La chica danesa' y 'Come, reza, ama', consolidando una parrilla diversa y atractiva para los seguidores del género.