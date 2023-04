Adara traicionada por su bikini y por uno de sus grandes pilares en 'Supervivientes 2023'

Como cada semana ‘Supervivientes 2023’ muestra los mejores momentos que los concursantes regalan a los telespectadores. Este ha sido el caso de Adara Molinero. Tras la cantidad de kilos perdidos desde que el concurso de Telecinco se iniciara, la madrileña no contaba con que parte de su vestimenta podría quedarle grande.

La superviviente, que se encontraba realizando la prueba de localización enfrentándose contra Arelys, al meterse al agua y subir por una red la parte de arriba de su bikini comenzaba a jugarle una mala pasada. Sus pechos quedaron al descubierto sin ser ella consciente de todo ya que seguía luchando por ganar. Aunque Adara intentó colocarse el bikini, este volvía de nuevo a dejar al descubierto sus pechos. Esto provocó una gran reacción en redes sociales quienes no pudieron evitar tomarlo con humor a la vez que elogiaban su esfuerzo en la prueba.

Momentos después de este pequeño contratiempo, llegaba el momento de las nominaciones. La madrileña se encontraba nominada junto a Manuel Cortés. Bosco Martínez Bordiú, que se había convertido en el líder, tomó la decisión de salvarla para dejar en la palestra al cantante. La influencer, creyendo que al final no estaría en el punto de mira volvió a escuchar su nombre por parte del aristócrata quién la nominó directamente.

Lo que Adara no sabía es que la nominación de su líder no fue ejecutada por él sino por alguien a quién ella considera un gran apoyo, Jonan. Jorge Javier Vázquez preguntó a Bosco a quien iba a nominar directamente. El pequeño del clan Bordiú señalaba a la madrileña a la vez que consultaba con el influencer quien no dudó en hacerle un gesto con la cabeza afirmando para su nombre estuviera entre los habitantes que deben abandonar Honduras. Este hecho provocó que el valenciano se haya colocado en el punto de mira de los telespectadores calificándolo de manipulador.

Confesión

En la gala del pasado 6 de abril, Bosco también nominó a su compañera para momentos después arrepentirse. Días más tarde, ambos concursantes se encontraban pescando por lo que pudieron hablar de lo ocurrido. El superviviente le confesó a su compañera que la decisión de nominarla no vino de él sino que alguien le ordenó que lo hiciera. Adara, ante esta confesión, quiso agradecerle su sinceridad.

''Entonces fue como nominarme por oídas'', le preguntaba Adara a su compañero. ''Sí, fue literal. Pero bueno como dije espero equivocarme y efectivamente me he equivocado'', le continuaba diciendo Bosco. ''Pues mira, te agradezco que me lo digas, ¿sabes?'', concluía Molinero.