'Y ahora Sonsoles' suma este rostro a su nutrido grupo de colaboradores

Tras el anuncio la semana pasada de la incorporación de Mar Flores a 'Y ahora Sonsoles', el magacín vespertino de Antena 3 ha vuelto a agrandar su grupo de colaboradores y, durante los minutos finales del programa de este martes, ha anunciado a Susana Uribarri.

La hija del presentador y realizador de televisión, José Luis Uribarri, es una de las mayores representantes de artistas en España y, entre los famosos de los que ha sido manager destacan Tamara Falcó, Agatha Ruíz de la Prada o Ana Obregón, con quien ha coincidido en el plató del formato presentado Sonsoles Ónega.

Durante la entrevista previa, Uribarri ha recordado, entre otras cosas, lo meticuloso que era su padre con Eurovisión porque "se lo estudiaba todo muchísimo e iba con bastante información que se había preparado y que normalmente acertaba".

La empresaria española es una de las caras nuevas que ha introducido el magacín en su cuarta temporada en emisión junto a la citada modelo, la política Begoña Villacís y otra colaboradora de programas como 'La Roca', Carmen Ro.

Susana Uribarri inició su carrera siguiendo los pasos de su padre, trabajando detrás de las cámaras como productora y directora de programas. Sus primeros pasos en la industria del management los dio con Julio Iglesias, para quien trabajó durante ocho años.

Asimismo dirigió espacios musicales y de variedades en Televisión Española, siendo responsable de programas emblemáticos como 'Música Sí' y 'Séptimo de caballería'. Actualmente, es la directora de su propia empresa, Alfín Producciones, una agencia de representación de artistas.

El anuncio oficial se produjo unas horas después del estreno de Antonio Naranjo en el nuevo programa de Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, asiduo hasta hace poco al programa de Antena 3, pero que según adelantó 'Formula TV', ha finalizado su colaboración con el formato de Atresmedia.