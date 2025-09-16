Antonio Naranjo salta a Telecinco y deja 'Y ahora Sonsoles' para unirse al equipo de Joaquín Prat

El analista político Antonio Naranjo sigue sumando programas de televisión a su extenso currículum y este martes ha comenzado una nueva etapa en el nuevo magacín de Joaquín Prat, 'El Tiempo Justo', en Telecinco, tal y como ha informado en su perfil de X.

Unas horas antes del comienzo del programa, el comunicador ha escrito por sorpresa: "A las 16:00 horas me estreno en 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat en Telecinco. A poner orden".

Una presencia que será habitual según ha adelantado 'FormulaTV'. El periodista madrileño ha dejado de colaborar en 'Y ahora Sonsoles', tras varios años siendo uno de sus contertulios, saltando directamente a la competencia. Sin ir más lejos, aunque el magacín de Mediaset comienza a las 15:45 horas, ambos programas coinciden en emisión durante una hora y media.

Este cambio se produce por partida doble y el presentador y director del programa de actualidad 'El Análisis del Diario de la Noche' en Telemadrid también participará por las mañanas en 'El Programa de Ana Rosa', sumándose así a su equipo.

De la redacción local a la televisión

En la actualidad, Antonio Naranjo es una de las voces más reconocidas en las tertulias políticas de la televisión nacional, siendo colaborador de 'Espejo Público' en Antena 3, '​En boca de todos' y 'Todo es mentira' en Cuatro, 'La Roca' en laSexta y 'El cascabel' en Trece. En estas tertulias, ha demostrado su capacidad para debatir y analizar la actualidad, consolidándose como una figura respetada en el ámbito de la opinión pública.

Sin embargo, sus primeros pasos en el ámbito de la comunicación se produjeron en el periódico 'Diario de Alcalá', donde se convirtió en el director de periódico más joven de España y que dirigió hasta 2016. Un claro ejemplo de la evolución y adaptación del periodista nacido en Madrid a los cambios del panorama mediático.