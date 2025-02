Alaska se pronuncia con estas palabras sobre una posible participación de Mario Vaquerizo en 'La isla de las tentaciones'

El fenómeno de 'La isla de las tentaciones' sigue dando de qué hablar en el panorama televisivo español. En medio del éxito de la última edición, con Montoya como protagonista indiscutible, Mario Vaquerizo ha sorprendido con unas declaraciones en las que ha manifestado su deseo de participar como tentador en el programa. Sin embargo, su pareja, Alaska, no ha tardado en reaccionar con escepticismo y un toque de humor.

Durante una intervención reciente en un actor, Mario Vaquerizo ha expresado con su característico tono desenfadado su interés por formar parte del reality de Telecinco: "Estoy deseando que me contraten de tentador para ir a 'La isla de las tentaciones'. Yo estaría pensando en la que dejo en casa y con la que me voy, que también tiene otro en casa. Eso es un ejercicio de profesionalidad que ríete tú". Sin embargo, el líder de Nancys Rubias ha dejado claro que no le gustaría ver a su esposa en la misma situación: "No me gustaría ver a 'la Olvi' ligando con otro. Me pongo como una gata húngara".

Estas declaraciones han llegado hasta 'El programa de Ana Rosa', donde Alaska, colaboradora habitual, ha comentado la ocurrencia de su marido. Desde el plató del matinal de Telecinco, la cantante ha reaccionado con una mezcla de humor e incredulidad ante la idea de ver a Mario en el papel de seductor: "Yo no lo veo. Yo de tentadora tampoco, qué aburrimiento, por favor". Asimismo, Alaska ha explicado que su marido "se lleva muy bien con las mujeres" y que, de participar, "estaría siempre de fiesta con ellas, sería el paño de lágrimas". Sin embargo, ha asegurado que su papel como tentador no duraría mucho: "De tentador duraría cinco minutos, te lo digo yo".

A pesar del tono desenfadado de la conversación, la artista ha admitido que la idea de ver a Mario en 'La isla de las tentaciones' no le haría mucha gracia. "Claro que sí, seguro que me pondría celosa. Una no es de piedra. Es muy gracioso esto y nos reímos mucho, pero que no te pase a ti", ha confesado. El revuelo causado por las declaraciones de Mario Vaquerizo ha coincidido con una advertencia de Ana Rosa Quintana a los responsables de 'La isla de las tentaciones'. La presentadora de Mediaset, que también ha abordado los últimos acontecimientos del reality en su programa, ha expresado su malestar con el rumbo que ha tomado el concurso presentado por Sandra Barneda. "Se están poniendo muy ordinarios", ha afirmado Ana Rosa Quintana tras analizar la reciente pelea entre Montoya y el tentador Manuel. "A mí que me estaba haciendo mucha gracia, me está dejando de hacer gracia. Creo que están un poco subiditos y no hay necesidad", ha sentenciado la comunicadora, criticando el tono y el comportamiento de los concursantes.