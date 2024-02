Albert Espinosa cuenta cómo Máximo Huerta se "abre en canal como no había visto en televisión" al hablar de su padre

Cuenta Albert Espinosa, el creador de esta idea y presentador del programa, que en la primera edición costó convencer a los protagonista para hacer ese viaje emocional que supone la «El camino a casa». No es un regreso normal. Es viajar a la infancia, a las raíces del pasado, a ese camino que hacíamos de niño del colegio al hogar familiar. Reconstruir las huellas donde se formó todo, de donde venimos y que, a pesar de que ahí comenzó a crearse quienes somos, en nuestro día a día, parece que tenemos olvidado. Hoy se estrena en laSexta a las 22:30 horas la segunda temporada y en esta ocasión «se han ofrecido doscientas personas», nos cuenta Espinosa, emocionado ante el nuevo estreno.

Serán seis nuevos protagonistas capaces de enfrentarse con ese niño interior que todos llevamos dentro. Esta noche es el turno de Máximo Huerta y para ello el programa ha viajado a Buñol, en la provincia de Valencia. Ya nos adelanta Espinosa que la emoción está asegurada. De hecho, dice que es una de las entrevistas que más le ha impactado sobre todo «cuando habla de su padre. Tuvo con él una relación conflictiva y se abre en canal de una forma que no había visto nunca en televisión. Se emociona mucho y creo que va a emocionar y a tocar a cualquiera que haya tenido el menor conflicto con su padre o su madre».

Máximo Huerta es el primero de los invitados que Albert Espinosa acompañará en esta «Vuelta a casa», pero en esta segunda temporada del programa podremos ver también a Norma Duval y Alaska en su infancia en Madrid.

Hasta San Vicente de la Barquera viajarán, y casi con eso no necesitamos más datos, para recordar la del cantante David Bustamante. Y a propósito de él, nos cuenta Albert Espinosa que el que fuera concursante del conocido formato de televisión fue uno de tantos que dijo que él no lloraría durante la grabación del programa. Tendremos que esperar para ver qué pasa. «Es algo que lo dicen todos, o casi todos, no voy a llorar. Lo que pasa es que viajar al pasado, a la infancia, es un tema delicado, te lleva a tu niño interior y luego acabamos viendo que todos se rompen ahí. Es algo muy bonito», nos cuenta. Es cuestión de tiempo saber qué le ocurrió al de San Vicente de la Barquera.

También podremos ver al torero Manuel Díaz «El Cordobés», en Córdoba; y al popular presentador, Roberto Leal, en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Y lo que asegura Espinosa es que todas, por unas cosas u otras, «sorprenderán».

Producido por Atresmedia Televisión, en colaboración con 7 y Acción, «El camino a casa» estará disponible también en atresplayer y, fuera de España, en la versión internacional de la plataforma y en Antena 3 Internacional.

Así será el estreno

En el estreno de esta noche Albert Espinosa acompañará al escritor y periodista Máximo Huerta a su ciudad natal, Buñol (Valencia), donde abrirá las puertas de su infancia a los espectadores, marcada por la controvertida relación que mantenía con su padre ya fallecido. El programa inicia este viaje en el antiguo colegio del escritor y periodista, San Luis, donde Máximo revivirá algunos días de su niñez. Al adentrarse en el gimnasio, recuerda los momentos difíciles a los que tuvo que enfrentarse al sentirse excluido por sus compañeros. En su antigua aula, se encontrará con quien fuese uno de sus profesores en aquellos años, don Melchor, figura crucial que le inspiró -según afirma Máximo Huerta- en su camino para convertirse en el escritor que es hoy día.

Máximo reflexionará en este primer episodio sobre la compleja relación con su progenitor, un hombre rígido y distante, que era camionero en la cementera de Buñol, hasta que un accidente les cambió la vida a toda su familia. Un compañero de trabajo de su padre le desvelará cosas que no sabía sobre esta tragedia. El emotivo recorrido concluye en la antigua casa de Máximo, un lugar que no ha pisado desde que era niño. Este sitio lo transporta a esa época especial, permitiéndole revivir un montón de recuerdos cuando era «el pequeño Maxi».

Esta noche podremos tener otra visión de Máximo Huerta, como ya nos pasó en la primera temporada con los personajes que pasaron por el programa. El torero Jesulín visitó su Ubrique natal, mientras que la cantante Rosa López ajustó cuentas con su pasado en el barrio de Granada donde vivió los primeros años de su vida. Por su parte, el actor Fernando Tejero revivió los primeros pasos de su infancia en Córdoba, mientras que Pocholo Martínez-Bordiú volvió después de 40 años a Marbella. Por su parte, Luis Tosar volvió a su lugar de origen, a Lugo, donde protagonizó una emotiva entrega.

Quién es Albert Espinosa

► El reconocido escritor Albert Espinosa es el creador y presentador de «El camino a casa». Cuenta con una amplia experiencia como guionista, director y productor en televisión, teatro y cine, donde también ha trabajado como intérprete. Uno de sus trabajos más destacados es la ficción «Pulseras Rojas», que emitió Antena 3 y en la que tuvo un papel de guionista y productor. La serie fue adaptada en Estados Unidos por Steven Spielberg. En este programa muestra su lado más personal.