Alejo Vidal-Quadras relata en Cuatro el atentado que casi le cuesta la vida

Experto en Guerras y con una dilatada trayectoria televisiva en el segundo canal de Mediaset, Antonio Pampliega y Cuatro vuelve a unir sus caminos con una nueva tanda de episodios de 'Territorio Pampliega', que se estrena este próximo lunes 1 de septiembre y que luchará en su primer día de emisión con el regreso de 'MasterChef Celebrity' y 'El Hormiguero'. Para este primer episodio, dedicado a los sicarios, el periodista madrileño tendrá el testimonio de Alejo Vidal Quadras, exdiputado del PP y fundador de Vox que en 2023 sufrió un intento de asesinato por, presuntamente, su apoyo a la disidencia iraní.

El primer episodio de 'Territorio Pampliega' tendrá lugar este lunes a las 22:50, siendo el primer programa del prime time 25/26 de la segunda cadena del grupo de comunicación situado en la carretera de Fuencarral. Esta será la segunda vez que Pamliega y Cuatro unan sus caminos, ya que en 2018-2019 se estrenó 'Pasaporte Pampliega', con un 5.3% de cuota de pantalla y 570.000 espectadores de media. Según la sinopsis oficial de la web de la cadena, el periodista Antonio Pampliega regresa a la televisión con 'Territorio Pampliega', un nuevo espacio en Cuatro que promete revelar las realidades más crudas y polémicas de la actualidad. En este formato de investigación, el reportero se adentrará en temas de gran impacto social y mediático, como las rutas de entrada de droga en España, los crímenes perpetrados por sicarios o el creciente fenómeno de la okupación en sus diferentes vertientes. Con su estilo directo y comprometido, Pampliega busca ofrecer al espectador una mirada sin filtros a problemáticas que suelen permanecer ocultas o tratadas de forma superficial en otros medios.