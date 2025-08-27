Actualidad
Sergio Ramos y Bertin Osborne lideran los invitados de la primera semana de 'El Hormiguero'
El programa líder de la televisión en nuestro país comenzará la temporada 20 el próximo 1 de septiembre a las 21:45
Últimos preparativos para el curso 2025-26 en la televisión española y el programa líder de nuestro país, 'El Hormiguero', iniciará su temporada número 20 este próximo lunes 1 de septiembre. El magacín de entrevistas liderado por Pablo Motos acaba de anunciar los invitados con lo que deleitará a los espectadores de Antena 3 en esta primera semana, con grandes nombres de nuestro deporte, televisión y literatura.
En su primera semana de regreso, 'El Hormiguero' ha preparado una agenda de lujo con invitados de gran peso en distintos ámbitos. El lunes, Pablo Motos abrirá la temporada acompañado por dos figuras muy queridas: el cantante y presentador Bertín Osborne y el futbolista Sergio Ramos, quienes compartirán vivencias y anécdotas en el plató. El martes será el turno de Joaquín Sánchez y su esposa Susana Saborido, que acudirán para presentar su nuevo proyecto televisivo, 'Emparejados', además de protagonizar momentos divertidos junto a Trancas y Barrancas. El miércoles, el escritor Arturo Pérez-Reverte volverá al programa para hablar de 'Misión en París', la más reciente novela de las aventuras del Capitán Alatriste, aunque, fiel a su estilo, también aprovechará para analizar temas de la actualidad política y social. Finalmente, el jueves, la semana se cerrará con la presencia de Ester Expósito, una de las actrices jóvenes más reconocidas del panorama nacional, quien charlará con Motos sobre el estreno de 'El talento', película que protagoniza junto a Pedro Casablanc.
