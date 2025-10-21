Ana Rosa Quintana critica el uso partidista que hace Pedro Sánchez del cambio de hora: "A las familias les preocupa cómo pagar la hipoteca"

Ana Rosa Quintana abrió su programa con ironía al comparar el debate sobre el cambio de hora impulsado por Pedro Sánchez con una discusión doméstica sobre la tortilla con o sin cebolla. Para la periodista, el presidente utiliza estas “ocurrencias” como maniobras de distracción ante los problemas reales que afectan a las familias españolas. Ana Rosa Quintana señaló que mientras Sánchez “marca los tiempos” con vídeos y canciones, la realidad es que una de cada tres familias tiene que elegir entre comer carne o pagar la hipoteca. También apuntó que ni a los autónomos ni a los ciudadanos preocupados por llegar a fin de mes les interesa el horario de invierno o verano, sino la creciente dificultad económica y la falta de soluciones efectivas del Gobierno.

En la segunda parte de su intervención, la presentadora vinculó esta estrategia comunicativa con otros asuntos polémicos que afectan al Ejecutivo. Criticó el supuesto cambio de opinión del Gobierno respecto a los pagos en metálico y recordó que el Tribunal Supremo ha reabierto la vía judicial para investigar posibles irregularidades contables en el PSOE. Ana Rosa Quintana comparó la situación con el caso Filesa y aludió al papel del “contable de Ferraz”, a quien señaló como figura clave para esclarecer una posible financiación ilegal. Con mordacidad, concluyó mencionando que mientras en España la caída del sistema de Amazon dejó a muchos sin poder pagar con tarjeta, en Ferraz “parece que no tuvieron ese problema”, insinuando que el efectivo sigue siendo su método de pago habitual.