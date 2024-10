Ana Terradillo defiende a las víctimas del terrorismo: "Siempre con ustedes"

La periodista Ana Terradillos ha mostrado su apoyo a las víctimas del terrorismo en un emotivo mensaje durante la emisión de 'La mirada crítica'. Tras conocerse esta semana que siete presos de ETA podrían ser excarcelados en los próximos meses debido a la reforma de la ley orgánica 7/2014, la presentadora envió un mensaje de solidaridad a las víctimas, afirmando: "Es tan fácil y tan difícil ponernos en su piel... Siempre con ustedes".

La reforma de la ley orgánica 7/2014, que regula el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones penales dentro de la Unión Europea, ha tenido consecuencias significativas para más de 40 miembros de la banda terrorista ETA, quienes han recibido beneficios penitenciarios. Entre estos se encuentran siete presos que podrían ser excarcelados próximamente, según un informe publicado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El anuncio ha causado una fuerte reacción entre las víctimas del terrorismo, quienes se sienten profundamente afectadas por la medida. Maite Araluce, presidenta de la AVT, fue entrevistada en 'La mirada crítica', donde expresó su indignación hacia los políticos que votaron a favor de la reforma sin considerar su impacto. "Parece que estamos en una pesadilla. Es algo muy grave, y las víctimas sentimos que no importamos nada, que estamos olvidadas", denunció Araluce. La presidenta de AVT también compartió que, tras contactar con los líderes políticos Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, ambos se disculparon por las implicaciones de la reforma. Sin embargo, Maite Araluce señaló que, aunque las disculpas son bienvenidas, "esto no tiene marcha atrás". Según ella, las decisiones favorecen continuamente a los presos etarras, mientras que las víctimas del terrorismo siguen siendo ignoradas.

Por otra parte, la crítica de Araluce también se dirigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusó de haber traicionado a las víctimas. "Si me dejan acercarme a él, espero que me mire a la cara y reconozca que nos ha mentido. Ya está bien de reírse de las víctimas del terrorismo", declaró, visiblemente afectada. Tras la intervención de Araluce, Ana Terradillos quiso cerrar el programa enviando un mensaje de apoyo a todas las víctimas del terrorismo. "Solo me queda mandarle un abrazo muy grande. Es terrible pensar cómo se pueden sentir ustedes", dijo la periodista. "Da igual en qué lado estés, pero es tan fácil y a la vez tan difícil ponernos en la piel de las víctimas... Siempre con ustedes, yo lo tengo claro".