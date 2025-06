La reportera de 'Espejo Público' Leire Pérez ha hablado en exclusiva con Andrea De la Torre, ex pareja de José Luis Ábalos que confesó en el magacín matinal de Antena 3 que ella estuvo presente en una reunión en la que presuntamente Santos Cerdán le comentó al ex ministro de Transportes del Gobierno de España que venía a negociar por parte de Moncloa. Tras la confesión, Andrea contactó telefónicamente con el programa que lidera Susanna Griso y espetó que no le augura un futuro muy prometedor a quien fuera número 2 del PSOE y su pareja en el pasado.

Una reunión significativa en el caso Koldo

Leire Pérez ha explicado que esta reunión que relata Andrea De la Torre tuvo lugar el 27 de febrero de 2024, días después de la detención de su exasesor Koldo García y su marcha al grupo mixto del Congreso de los Diputados. Según cuenta la expareja de José Luis Ábalos, Santos Cerdán les visitó en el domicilio que tenía ella en Madrid y ha comentado que el último Secretario de Organización del Partido Socialista venía desde Moncloa para negociar directamente con Ábalos. Según Andrea De la Torre, Santos Cerdán presuntamente ofreció el coste de la defensa, contratos en consultoras vinculadas al Secretario de Organización y Ministro de Fomento en el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, Pepe Blanco, y columnas en prensa escrita. La expareja de Ábalos comentó en el programa que ni ella ni él se fiaban de la visita de Cerdán y deciden grabar la conversación.

Un futuro no muy prometedor

"Yo de lo único que tuve conocimiento es cuando Santos Cerdán vino a casa el día que le pidieron (a Ábalos) que entregase su acta como diputado. Santos viene de parte de Moncloa, se sientan en el salón y yo me quedo en la puerta escuchando la conversación que estaban teniendo José Luis y Santos. Tuvimos una corazonada y mantuvimos encendido un dispositivo para grabar la conversación en que Santos Cerdán le ofreció el coste de la defensa, contratos en consultoras, tertulias de televisión y columnas en prensa escrita" comentaba Andrea De la Torre y espetó además que "el Gobierno no ha sido contundente con nada, ha sido cómplice". Tras hacer pública esta confesión, Susanna Griso ha hablado durante más de 40 minutos con la propia Andrea De la Torre, quien ha comentando que el propio Ábalos sabe que está hablando con la televisión, además de augurar que su expareja no tendrá un buen desenlace de todo esto.