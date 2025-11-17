RTVE elige a Eva Soriano y Egoitz Txurruka para presentar 'Feliz 2026'

RTVE quedó satisfecho con el trabajo realizado por Eva Soriano el curso pasado y para este año vuelve a escoger a la cómica catalana para liderar el último programa del año para el ente público. La 1 de RTVE elige a Eva Soriano y Egoitz Txurrukapara presentar 'Feliz 2026', que contará con artistas musicales nacionales e internacionales, además de muchas sorpresas más.

Eva Soriano vuelve a ponerse al frente del formato tras el éxito logrado en la última edición, en la que conquistó a millones de espectadores y lideró con holgura su franja de emisión. Su presencia consolida una trayectoria marcada por el humor y la versatilidad, con trabajos que abarcan desde espacios de entretenimiento en RTVE hasta proyectos en radio y espectáculos en directo. Su experiencia reciente en programas como 'La Noche D' o 'Saca tu Orgullo' la sitúa como un rostro ya familiar y sólido para las grandes citas televisivas. Egoitz Txurruka (presentador del nuevo concurso del ente público 'Trivial Pursuit') debutará en La 1 con este especial, aunque llega con una amplia experiencia en la televisión vasca, donde ha destacado por su cercanía y su capacidad para conectar con la audiencia. Su incorporación aporta aire fresco a una noche que volverá a reunir actuaciones de numerosos artistas nacionales e internacionales, siguiendo la tradición del formato. 'Feliz 2026' se emitirá la noche del 31 de diciembre y contará con casi un centenar de actuaciones para acompañar la entrada del nuevo año.

Cantantes nacionales e internacionales para despedir el año con Eva Soriano y Egoitz Txurruka en 'Feliz 2026'

'Feliz 2026' volverá a ocupar la parrilla de La 1 en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero con un despliegue musical que aspira a convertirse, un año más, en la opción preferida para despedir el año. El especial reunirá a cerca de un centenar de artistas, conformando una de las alineaciones más amplias y variadas de la televisión en estas fechas. Sobre el escenario pasarán voces tan reconocidas como Pablo López, Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Ana Mena, Pablo Alborán o Dani Fernández, junto a grupos como Miss Caffeina y La La Love You. También se sumarán intérpretes clásicos y actuales como Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, Isabel Aaiún o Carlos Baute, configurando un cartel pensado para distintos públicos. Con esta combinación de música, ritmo y celebración, La 1 propone un plan completo para cerrar el año en compañía y recibir 2026 con energía renovada.