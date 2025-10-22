Ángeles Blanco salta al prime time de Telecinco con Franganillo y competirá directamente con su marido Vicente Vallés

Mediaset ha decidido mover ficha y, a partir del 3 de noviembre, la edición de prime time del informativo de Telecinco que presenta y dirige Carlos Franganillo de lunes a viernes contará con la presencia de Ángeles Blanco, que competirá con Antena 3 Noticias 2, de su marido Vicente Vallés, y el Telediario 2 que conduce Pepa Bueno en La 1.

De esta forma, la comunicadora dejará de presentar el informativo de las 15:00 horas para unirse al espacio informativo de las 21:00 horas, según ha informado el grupo de comunicación, que también ha adelantado la incorporación de un "nuevo planteamiento narrativo y audiovisual". Por otro lado, Isabel Jiménez, con quien Ángeles Blanco conduce hasta ahora la edición de sobremesa, se mantendrá al frente de Informativos Telecinco 15:00 horas.

Ángeles Blanco es una de las profesionales más veteranas y con mayor conocimiento de los servicios informativos de Mediaset España. Nacida en Badajoz en 1972 y licenciada en Ciencias de la Información, la periodista comenzó su carrera en los medios en la radio y televisión locales, pero su trayectoria se ha forjado casi en su totalidad en el grupo de Fuencarral, al que se incorporó en 1993.

Esta dilatada experiencia, que abarca más de tres décadas, le ha permitido conducir prácticamente todas las ediciones de Informativos Telecinco en algún momento de su carrera, forjando un profundo conocimiento de la estructura y el ritmo de la cadena.

Su paso por diversas franjas horarias la ha convertido en un rostro familiar para la audiencia, demostrando una notable versatilidad. Antes de este cambio al informativo de la noche, la periodista se había consolidado como un pilar en la edición de sobremesa y, anteriormente, había sido un rostro habitual de la edición de fin de semana, compartiendo mesa con José Ribagorda.

Un recorrido por los diferentes horarios, desde la mañana hasta el fin de semana, que subraya su capacidad para adaptarse a las distintas demandas informativas y formatos de la cadena, lo que resulta fundamental para afrontar el desafío del prime time.

Objetivo: levantar audiencias

Este movimiento se produce en un período en el que, tras comenzar una nueva etapa tras el adiós de Pedro Piqueras, el Informativo de Telecinco se sitúa como tercera opción para la audiencia por detrás de sus principales competidores. Sin ir más lejos, este martes tan solo alcanzó los 846.000 espectadores y un 7,2% de cuota de pantalla, unos resultados que quedan a años luz de los 2.045.000 seguidores y el 17,8% de share que cosechó Antena 3. El segundo lugar lo ocupó la edición nocturna del Telediario de La 1 con un 12,3% de share y 1.406.000 espectadores.

Asimismo, cerró la última temporada televisiva sin superar los dos dígitos, con una media de 964.000 televidentes y un 8.5% de cuota de pantalla. Unos datos que le volvieron a situar como tercera opción, superado por el Telediario 2 con 1.196.000 espectadores (10,9%) y Antena 3 Noticias 2, que mantuvo su liderazgo con una media de 2.005.000 (17.7%)