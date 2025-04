Arnau París, ganador de 'Masterchef': "Tuve que pagar 25.000 euros"

Estamos a pocas horas de que comience una nueva edición de uno de los concursos de mayor éxito de la televisión en España: 'Masterchef'. Este lunes, a partir de las 22:50 horas, TVE emitirá en La 1 el inicio de la 13ª entrega de este talent show culinario en la versión de los participantes anónimos. Una vez más, el jurado estará compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Según explicaron en una nota de prensa, 'Masterchef 13' contará con "reconocidos chefs invitados como Toño Pérez, Martín Berasategui, Bego Rodrigo y Joan Roca y con rostros conocidos de los espectadores que acudirán a visitar las cocinas como los siguientes: Melody, Los Morancos, Inés Hernand, Cristina Cifuentes, Blanca Romero, Silvia Abril, David Bustamante, Boris Izaguirre y la influencer Marina Rivers, quien ejercerá como madrina de esta edición".

Una entrevista a Arnau París

Aprovechando este contexto, y con motivo de la publicación de un libro ("A foc lent") el pasado 5 de marzo de 2025, Arnau París acudió a un podcast denominado 'La prórroga' para hablar sobre ambas cuestiones. El que fuera ganador de 'Masterchef' en 2021, y por tanto obtuvo los 100.00 euros del premio final y la oportunidad de hacer un máster en 'Cocina, Técnica y Producto' impartido por la Basque Culinary Center, ha explicado qué pasó con ese montante económico.

"Tuve que pagar 25.000 euros en la declaración de la renta por el premio y la formación. Un tramo de la renta es autonómico y Cataluña aplica más presión fiscal sobre las personas físicas…", explica. Además, sobre el concurso añade: "En 'Masterchef' tienes que cocinar, pero también tienes que entretener, y por tanto tienes que saber jugar con ese equilibrio. A mí me salió muy bien, pero me ha costado entenderlo".

Igualmente, apunta: "Los primeros programas estaba desubicado, pero luego lo entiendes, siempre haciendo un papel que a ti te gusta, y te sientes cómodo". Por otro lado, comentó que él ahora dedica la mayor parte de su tiempo a su negocio: "Abrir un restaurante implica estar. Yo eso no me lo puedo plantear por qué no podría delegar, tengo una agenda muy variable".