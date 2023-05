El intento fallido de Asraf Beno, para crear conflicto, en 'Supervivientes 2023'

Telecincoy su concurso ,‘Supervivientes 2023’, está llegando a un punto donde cualquier movimiento que haga cualquier participante será analizado por todos ellos. Este es el caso de Asraf Beno. El novio de Isa Pantoja llevaba varios días madrugando de más partir cocos y así tener el buen gesto de prepararle a sus compañeros el desayuno.

Lo que parecía un acto altruista se fue convirtiendo en un campo de reproches. La primera en hablar fue Alma Bollo que tras despertar y ver que Beno había tenido ese detalle no dudó en recordarle, de buenas maneras, lo que él mismo critica pero luego hace. ‘’Buenos días. Te he puesto el coco para tí, ¿vale?’’, decía el míster a Bollo ya que había separado la ración de la concursante a un lado porque no le gusta el isotónico. ‘’Buenos días. Pero creo que debería elegirme yo el coco. No sé que después eres el primero que dice ‘vamos a repartir cuando estemos todos delante’’’, le espetaba la hija de Raquel Bollo para luego confesarle a Raquel Arias que no iba a discutir.

Otro de los que quiso dejar las cosas claras sin perder las formas fue el hermano de Bollo, Manuel Cortés. ‘’La cuestión Asraf, yo estoy callado, no quiero decir nada porque no soy de los que más le importe, pero es verdad que te ha dado por la costumbre de ponerte aquí a hacer lo que tengas que hacer y ponerte a hacer coco con isotónico porque tú quieres. Te levantas muy temprano y te gusta hacer cosas…’’, le decía Cortés a lo que Artur, antes de intervenir, quiso calmar las aguas. ‘’Con coco a las 6 de la mañana tú estabas haciendo ruido. Ayer también. Entonces digo ‘joder por un momento quiero dormir un poco y se escucha’’', le decía el italiano a Beno quien alegaba que se había apartado para no hacer ruido aunque al parecer sí se escuchaba, tal y como pasó en su altercado con Yaiza Martín y el cual Diego Pérez se encontraba alejado pero escuchó todo.

Tras lo ocurrido, el superviviente madrugador se ha dirigido al resto de los concursantes para darles su ración y contarles lo sucedido. ‘’El coco de Alma a ella le gusta sin isotónico, se lo he apartado en un cuenco, se lo he tapado y se lo he guardado en un baúl y me ha dicho que ‘¿por qué lo he repartido sin estar ella?’’’, comenzaba a relatar para luego terminar diciendo que sus compañeros le habían dicho que ‘no volvieran a hacerlo’ omitiendo a que se referían a que no repartiese sin estar nadie presente y que no hiciera tanto ruido.

Jonan y Adara al escuchar el relato de Asraf no dudaron en calmar más las aguas cantando ‘Soy rebelde’ de Jeanette y provocando la risa de Bosco, quien estaba durmiendo al lado y atado a Adara debido al castigo que la organización le impuso por no hacer caso.