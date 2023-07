¿Cómo ha sido el primer casting de 'Operación Triunfo 2023'?

La búsqueda de los candidatos ideales para la próxima edición de 'Operación Triunfo 2023' en Prime Video ya ha comenzado. El 3 de julio de 2023 se llevó a cabo la primera parada del casting en Barcelona. En la fase inicial de la Ciudad Condal, participaron un total de 2.067 aspirantes.

Sin embargo, de entre las más de dos mil personas que se atrevieron a cantar frente a la directora Noemí Galera y su equipo, sólo 132 lograron llevarse una pegatina en el pecho, lo que indica que pasan a la Fase 2 del casting. Además, de esos 132, solo 24 de los que avanzan a la siguiente etapa fueron seleccionados a través de los Pases Prime que se otorgaron a través de las redes sociales.

"No os perdáis la Fase 2, que podréis disfrutar a partir de mañana a las 10 en el canal de YouTube de 'Operación Triunfo'. Va a ser increíble, no me la perdería", anunció Noemí Galera al finalizar el primer día de castings, creando expectativas sobre el siguiente paso, en el que esas 132 personas estarán acompañadas por el músico y creador de contenido Pablo Lluch.

En cuanto al resto de castings de 'Operación Triunfo 2023', la próxima parada será en Zaragoza el jueves 6 de julio. Le seguirán Santiago de Compostela el 10 de julio, Bilbao el 12 de julio y Valencia el 17 de julio. Tras el descanso de agosto, los castings continuarán en Las Palmas de Gran Canaria a partir del 6 de septiembre, en Málaga el 11 de septiembre, en Sevilla el 14 de septiembre y en Madrid el 19 de septiembre.