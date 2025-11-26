Antes de Carlos Sobera, hubo un presentador que rechazó 'First Dates': "Seguí apostando por la radio"

A punto de cumplir diez años en emisión, resulta inimaginable pensar en un entrega de 'First Dates', el programa de citas de Mediaset por excelencia, sin Carlos Sobera como su maestro de ceremonias. Sin embargo, antes de su estreno, allá por abril de 2016, el formato pudo haber tomado una dirección totalmente distinta y haber sido presentado por otro gran comunicador.

Así lo ha desvelado el presentador de televisión Jaime Cantizano en una entrevista con el medio 'Informalia', asegurando que, tras terminar su etapa en Antena 3 y comenzar a hacer "un morning show en Cadena Dial", recibió la llamada de la productora del que se ha convertido en el santo y seña de Cuatro.

"Warner me ofreció presentar un programa que ahora todos conocéis, un programa en el que gente desconocida se sienta en un restaurante ante unas cámaras ocultas y tenían que congeniar o no", ha revelado el también locutor de radio, sin mencionar su nombre.

Sin embargo, el de Jerez de la Frontera no veía posible compaginar ambos proyectos y decidió rechazar el programa de citas, pasando el testigo a Carlos Sobera: "Yo acababa de firmar el morning de Cadena Dial, que suponía que yo me levantaba a las 05:00 de la mañana y terminaba a las 14:00 horas, y si aceptaba aquello tenía que estar trabajando hasta las 00:00 o 01:00 horas".

Aún así, Cantizano no se arrepiente de su elección al haber apostado por la radio. Sin ir más lejos, ha apuntado que para él no significa "haber perdido un tren, sino haber tomado un camino, porque soy fundamentalmente cabezota". Asimismo, ha admitido haber hablado sobre el programa con su compañero de profesión en alguna ocasión: "Alguna que otra vez le he dicho a Carlos Sobera: 'Oye, estabilidad tienes".

Antes de afianzarse como presentador de televisión, Jaime Cantizano pasó por distintas emisoras de radio como Los 40 Principales, Cadena SER y Onda Cero, y fue en 2022 cuando dio el salto a la televisión de ámbito nacional de la mano de Antena 3 y su colaboración en el mítico magacín 'Sabor a ti'.

Su consolidación definitiva en la pequeña pantalla llegó con el programa de corazón '¿Dónde estás corazón?', que presentó en Antena 3 desde 2003 hasta 2011, convirtiéndose en uno de los rostros más populares y con mayor audiencia de la televisión en España. Tras finalizar su etapa en el canal principal de Atresmedia, en 2013 Cantizano retornó a la radio como locutor y director del programa despertador 'Atrévete' de Cadena Dial hasta 2017.

Su trayectoria reciente se ha caracterizado por la alternancia entre ambos medios. En televisión, ha presentado programas como '¡Mira quién baila!' en La 1 y formatos en Canal Sur. Sin embargo, su faceta radiofónica se ha mantenido muy activa, asumiendo en 2017 la dirección y presentación del programa de fin de semana 'Por fin no es lunes' en Onda Cero, labor que ha compaginado con otros proyectos en televisión como 'Mañaneros' de RTVE.