David Bisbal revela en 'El Hormiguero' cuál es la mejor forma para cuidar la voz: "Antes de cantar siempre tomo..."

El emblemático cantante español David Bisbal ha protagonizado la noche de este martes en 'El Hormiguero', donde ha presentado su nuevo disco navideño, "Todo es posible en Navidad". En esta, su vigésima visita al programa de Antena 3, el artista ha compartido anécdotas, ha hablado de sus retos musicales y se ha sumergido en el espíritu festivo junto a Pablo Motos y las hormigas más famosas de la televisión, Trancas y Barrancas.

El álbum, lanzado el pasado 15 de diciembre, incluye ocho versiones de villancicos clásicos y dos temas inéditos. "Tenía muchas ganas de hacer un disco de estas características. A nivel musical, tengo que decir que es el mejor disco de mi carrera por cómo se ha grabado", ha confesado Bisbal. Además, ha destacado que el álbum ha sido producido con todos los músicos tocando simultáneamente en el estudio, un enfoque que, según él, "cambia la esencia del disco".

Por otra parte, el cantante andaluz ha asegurado que los dos temas inéditos son sus favoritos. "Hemos hecho un gran trabajo para que la persona que los escuche sienta que está oyendo una canción clásica de Navidad. Estoy seguro de que se disfrutará desde este año en adelante", ha afirmado. Pablo Motos no ha escatimado en elogios para el proyecto de exconcursante de 'Operación Triunfo': "David, este disco va a quedar para siempre, al igual que el de Mariah Carey". A lo que Bisbal ha respondido de manera entusiasta: "Sería un sueño poder formar esta banda para interpretar este disco en conciertos. Es un proyecto único y seguro que me saldría caro".

La conversación ha estado salpicada de momentos divertidos. Pablo Motos ha notado una herida en la ceja del cantante y le ha preguntado al respecto. "Me di un golpe con el borde de la puerta en casa, todo por los nervios de ver qué ropa ponerme para venir aquí", ha relatado Bisbal entre risas. "Me asusté porque tenía la mano llena de sangre, pero si se me rompe un pantalón, qué más da que se me rompa una ceja". La referencia a los pantalones no quedó ahí. Motos ha traído a colación un incidente viral en el que Bisbal rompió su ropa en un concierto. "En Buenos Aires, se me rompió la entrepierna por completo porque el material del pantalón no era resistente. ¡Se me vio toda la bulería!", ha bromeado el cantante.

Como agradecimiento por su visita, Bisbal ha regalado a Motos una caja especial con un vinilo de su disco, un gorro navideño y un termo. El presentador, con humor, ha comentado que el gorro "no le quedaba bien", pero no ha dudado en usarlo en el plató. Asimismo, Pablo Motos le ha dato al artista almeriense todos los regalos que reciben los invitados que entrar al club infinity cuando logran veinte visitas a 'El Hormiguero': una taza, una tarjeta, un sillón y un espectacular reloj de 3.000 euros con su nombre serigrafiado.

En otro orden de cosas, Bisbal también ha hablado sobre su técnica vocal y los retos que enfrenta como cantante. Ha explicado que, para él, cantar a media voz es más difícil que hacerlo con toda su potencia: "Es como caminar en una cuerda floja. Sigo tomando clases de canto para mantener mi voz en forma y evitar vicios". Además, el cantante ha ofrecido consejos para cuidar la voz, destacando que cada artista tiene necesidades diferentes. "Yo prefiero el frío, tomo agua con hielo antes de cantar, pero eso me funciona a mí. No todas las gargantas son iguales", ha señalado.

Ya en la recta final del programa, Pablo Motos ha preguntado a Bisbal sobre sus celebraciones navideñas. El almeriense ha compartido que en su casa combinan tradiciones culinarias españolas con influencias venezolanas y chilenas, gracias a su pareja. "En Navidad hacemos de todo: tequeños, pasteles de choclo y hasta lentejas que pone mi madre. Es una mezcla muy variopinta", ha explicado. Bisbal también ha revelado su afición por los percebes y ha comentado que su esposa los encuentra extraños: "A mí mejor, así puedo comerme toda la ración yo solo", ha bromeado. "Mi objetivo es seguir ofreciendo música de calidad y que la gente disfrute. Este disco es un regalo para mí y para todos los que celebramos la Navidad con música", ha concluido Bisbal, dejando claro en la entrevista que su pasión por la música no tiene límites.