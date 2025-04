Un destierro, nuevas nominaciones y una gala con las mujeres como protagonistas en 'Supervivientes 2025'

Uno de los programas con mayor audiencia, y por tanto más interés, de la televisión en España en estos momentos se emite en Telecinco. Estamos hablando del reality show que se lleva a cabo en Honduras, 'Supervivientes 2025', y que gala tras gala no deja de sorprendernos. En las últimas horas, antes del comienzo de la sexta gala de los jueves por la noche, os habíamos comentado varias cuestiones al respecto.

El nuevo acercamiento entre dos de sus concursantes estrella, Montoya y Anita, con una confesión muy importante del sevillano. Y las declaraciones de Kiko Hernández sobre los motivos reales por los que siempre ha rechazado acudir a este programa. Con este contexto, Jorge Javier Vázquez dio el arranque a una nueva jornada apasionante con las mujeres como protagonistas.

Ángela Ponce llega al plató

En primer lugar, se vivió la entrada en el plató de Mediaset España de una de las ya exconcursantes de esta edición: Ángela Ponce. El presentador recibió entre aplausos a la modelo que ha sido la segunda expulsada de la edición, tras Samya. "Me da mucha pena, no quiero estar aquí. Me llevo compañeros que me han encantado conocer, y una nueva versión de mí misma sin miedo a nada", explicó a su llegada.

Más adelante, durante la emisión del programa, Jorge Javier Vázquez hizo uno de los anuncios de la noche. Todo el mundo estaba esperando conocer cuándo se iba a producir la unificación definitiva de todos los concursantes e iban a estar divididos en ambas playas. Eliminando así a los desterrados. Según comentó el presentador, esto sucederá el próximo domingo 13 de abril y, por tanto, se vivirá la última expulsión de Playa Misterio. Entonces, en la siguiente gala (martes, 15) se hará realidad.

Gala es la última expulsada y desterrada

Otra de las mujeres que fue protagonista en una noche en la que se vivieron muchas emociones fue Gala Caldirola. Llegaba el momento de las nominaciones y tanto ella como sus otros dos compañeros (Koldo y Anita) tenían que situarse en la plataforma para conocer el veredicto final de la audiencia. La primera en salvarse fue Anita, ante los aplausos de los concursantes.

Posteriormente, y antes de saber qué ocurría de manera definitiva, Gala rogó que fuera ella la expulsada y Koldo explicó que quería continuar en el programa. Unas palabras que fueron recompensadas por el público ya que la persona salvada fue el participante vasco. Una decisión que ella celebró entre lágrimas: "Soy muy autoexigente y no quería renunciar, pero estaba llegando a mi límite. Estoy demasiado agradecida por la oportunidad de haber vivido esto, ha sido inolvidable para lo bueno y para lo malo. He conocido a gente maravillosa, sentía que mi ciclo era hasta hoy. No podía absolutamente nada más".

El problema para Gala, y su gran shock, llegó cuando se dio cuenta de que no iba a regresar a España. Al menos de momento, ya que actualmente está en la Playa Misterio desterrada. Jorge Javier Vázquez le dio la bienvenida a su nuevo hogar (junto a Nieves, Makoke y Manuel) aunque ella no se creía que fuese real y tardará un tiempo en volver a hacerse la idea de que sigue en el concurso. "Tengo confusión de sentimientos porque estoy flipando de alegría de veros, pero es que estoy desando irme a mi casa. No puedo más", expresó.

Nuevas nominaciones

Tras vivir muchas emociones, llegaron los momentos de los concursos. En esta fase, también hubo una mujer como protagonista: Anita. Una semana más, volvió a ganar el collar de líder de Playa Furia al vencer a todos sus compañeros. De hecho, hasta el propio presentador quiso tener unas buenas palabras hacia ella: "Es un auténtico lujo contar con una concursante como tú".

Entonces, fue el momento de las esperadas nominaciones. Los habitantes de Playa Misterio, los desterrados, lo hicieron a distancia de la siguiente manera: Nieves eligió a Almácor, Makoke a Joshua, Manuel a Montoya y Gala a Carmen Alcayde. Por otro lado, en Playa Furia y Playa Calma tanto Anita y Damián eran inmunes y los elegidos por los grupos, y nominados definitivos fueron: Laura Cuevas, Álex Adrover, Carmen Alcayde y Montoya.