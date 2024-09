Dos españoles crean el 'Pokémon' inspirado en Sevilla: "No queremos que Nintendo..."

Las locuras nunca tienen límites. Dos apasionados de la cultura sevillana, Pablo Shurmano y Onofre Wayne, han creado un videojuego único que mezcla la esencia de 'Pokémon' con la idiosincrasia de la capital de Andalucía. Se trata de 'Pokémon Hispalis', un proyecto que permite a los jugadores sumergirse en la ciudad de Sevilla y atrapar criaturas inspiradas en su cultura y tradiciones. Durante una entrevista con Dani Mateo en 'Zapeando', los creadores hablaron sobre este proyecto, destacando que, a pesar de su éxito inicial, "el juego ha sido desarrollado sin fines lucrativos".

El concepto de 'Pokémon Hispalis' es sencillo pero cautivador. Los jugadores pueden elegir entre ser fanáticos del Real Betis Balompié o del Sevilla Fútbol Club, dos de los equipos más representativos de la ciudad. A lo largo del juego, los usuarios recorren las calles de Sevilla mientras capturan criaturas inspiradas en la cultura local, muchas de ellas basadas en leyendas y figuras históricas como Curro, la mascota de la Expo de 1992. Además, personajes icónicos de la región, como el famoso presentador Juan y Medio, el futbolista Sergio Ramos o la cantante María del Monte acompañan a los jugadores en su aventura.

Uno de los aspectos más llamativos de este proyecto es que ni Shurmano ni Wayne son profesionales en el ámbito de los videojuegos. Según Shurmano, la pandemia fue el detonante que lo motivó a aprender programación. "Me quedé con el 'culete' al aire durante la pandemia, y en vez de quedarme en el sofá tumbado y triste, aprendí a programar", explicó con humor. A pesar de la falta de formación profesional, ambos creadores lograron construir un videojuego con gran atención a los detalles y un claro homenaje a la cultura sevillana.

'Pokémon Hispalis' está disponible de forma gratuita, y los creadores aseguran que su único objetivo es divertir a los jugadores y ofrecer una experiencia diferente. "Es un juego sin ánimo de lucro. La gente lo puede jugar gratis y nosotros no vemos un duro", señaló Shurmano. A pesar de la evidente inspiración en la franquicia de 'Pokémon', los desarrolladores han aclarado que esperan evitar problemas legales con Nintendo. "No nos gustaría que Nintendo llamase a la puerta", bromeó Shurmano, mostrando su preocupación por los derechos de autor. Sin duda alguna, este proyecto es una muestra de cómo la creatividad y el ingenio pueden superar la falta de recursos profesionales. Con 'Pokémon Hispalis', Shurmano y Wayne han logrado crear una experiencia divertida y única que no solo entretiene, sino que también rinde homenaje a la cultura andaluza.