Lo que opina María del Monte del perdón pedido por Julián Muñoz a su familia

Julián Muñoz quería seguir peleando y su deseo era aguantar mucho más, pero el “cáncer galopante” contra el que luchaba le ha vencido en la madrugada de este martes. A primera hora de la mañana se ha conocido la triste pérdida del que fuese alcalde de Marbella, aunque más conocidos por muchos por su romance polémico con Isabel Pantoja, además de los entuertos judiciales que les llevó a ambos a la cárcel. También a muchos más, como la exmujer del exedil, Mayte Zaldívar, que volvió a ser mujer recientemente antes del desenlace. Pero también hay personas colaterales a su figura y su leyenda que tiene mucho que decir. Es el caso de María del Monte, que siempre ha deseado permanecer ajena a los entuertos del político que llevó por mal camino a su examiga, pero ahora en su nuevo papel como colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ se ve en la obligación de opinar.

La cantante Isabel Pantoja (c) junto al alcalde de Marbella, Julián Muñoz (2i), y su esposa Maite (i), asistió como invitada a la izada de bandera que se efectuó hoy en el balcón del Ayuntamiento con motivo de la festividad del Día de Andalucía. Agencia EFE

A la espera de que los restos mortales de Julián Muñoz sean incinerados en el tanatorio de San Bernabé de Marbella, instantes antes la cantante ha roto su silencio. Lo hace para darle una de cal y otra de arena, destacando su pasado delictivo, al protagonizar una de las tramas de corrupción más grandes de España, pero también al poner de relieve el compromiso con su familia, después de tanto daño que les provocó en su día. “Yo creo que este señor, una persona delictiva, no ha aceptado nunca haber destrozado a su familia”, asegura.

La mayor preocupación de Julián Muñoz cuando supo lo irreversible de su situación era ganarse el perdón de sus seres queridos. Lo consiguió, aunque nunca se consideró merecedor de ello y por eso ha luchado mucho para hacerse entender y explicar el porqué de casa mala decisión que ha tomado. De ahí quizá también su deseo de morir siendo el marido de Mayte Zaldívar, aunque hacía 17 años que separaron sus caminos y de que ella esté feliz junto a su novio Fernando: “Romper su familia es algo que no se ha perdonado, entonces él ha querido irse diciendo hacedme este favor. Es lo que yo creo”.

Sin embargo, no es lo que opinan todos. Ahora que nos ha dejado, son muchos los que se atreven a dar su opinión sobre los movimientos más destacados de su vida. Aunque unos valoran que haya pedido perdón, son muchos también los que echan en falta que viniese acompañado de la devolución de los cerca de 46 millones de euros que desaparecieron de Marbella durante su mandato: "Dado que no ha devuelto ese dinero, ¿cabe pensar que lo tiene en el extranjero y que se casó con Mayte Zaldívar para facilitar la recuperación de ese patrimonio?”, preguntaba Susanna Griso en ‘Espejo Público’, planteando alternativas. Sin dinero no todos aceptan disculpas, pues consideran que ese montante sigue esperando a que sea disfrutado por manos ajenas y no precisamente por las arcas públicas de las que desaparecieron. María del Monte sobre esto no dice ni mu, porque sus palabras podrían trasladarse a su examiga Isabel Pantoja. De ahí que solo hable del perdón familiar y no del judicial, que bastante tiene ella con sus propios juicios.